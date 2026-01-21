Aksaray'da Vatandaş Pazar Fiyatlarına Tepkili: "Birini Alsak Ötekini Alamıyoruz" - Son Dakika
Yerel

Aksaray'da Vatandaş Pazar Fiyatlarına Tepkili: "Birini Alsak Ötekini Alamıyoruz"

21.01.2026 12:39  Güncelleme: 14:00
Aksaray'da semt pazarındaki meyve ve sebze fiyatları yüksekliği nedeniyle vatandaşlar alışverişte zorlanıyor. Birçok kişi bütçelerinin pazarda alışveriş yapmaya yetmediğinden şikayet ediyor.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da semt pazarının pahalılığı vatandaşların alışveriş torbalarına yansıdı. Fiyatları eleştiren vatandaşlardan Resul Arslan, "Tüm meyve ve sebzeler yüksek. Cebimde nereden para olacak? Sadece 500 lira var. Pazardan birini alsak ötekini alamıyoruz" dedi.

Aksaray'da semt pazarına çıkan vatandaşlar, meyve ve sebze fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Bazı vatandaşlar, bütçelerinin pazarda alışveriş yapmaya yetmediğini ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandıklarını ifade etti. Fiyatları normal bulan az sayıda vatandaş olsa da genel görüş, hayat pahalılığının alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğü yönünde oldu.

Halime Burçak isimli vatandaş yaptığı açıklamada şunları söyledi.

"Hiçbir şey alamıyoruz. Geliyoruz, bakıp boş dönüyoruz. 800 lira getiriyoruz, 1500 lira getiriyoruz, 2 bin lira getiriyoruz yine de açık, yine yok gibi bir şey. Bir şey yapmıyor. Her şey pahalı, her şey 100 lira, 150 lira… Yetişmiyor. Peki asgari ücret alanlar ne yapsın? Bizimki maaş, o da yetmiyor. Evi kirada olan ne yapsın? Devlet, millet, belediye buna bir çare bulsun. Ben hiçbir şey anlamadım. Bir süt aldım, 30 liralık kötü biber aldım, seçtim bir de domates aldım 100 lira. Pazara kim bakıyor, fiyatları kim denetliyorsa, belediye mi bakıyor, kim bakıyorsa baksın, bir çaresini bulsun. Aldıklarımızla ne dolabı dolacak? Aldığım az bir şeyle dolap mı dolar?"

"Tezgahlara bakıyoruz, geziyoruz, fiyat araştırması yapıyoruz."

Resul Arslan adlı kent sakini ise gıda fiyatlarının yüksek olduğunu, tezgahları gezdikten sonra ucuz olan meyve ve sebzeleri alacaklarını anlatarak, "Fiyatlar uçmuş, çok pahalılaşmış. Pazara yeni girdik, fiyatları soruyoruz. Tezgahlara bakıyoruz, geziyoruz, fiyat araştırması yapıyoruz. Nerede ucuz meyve sebze bulursak oradan alacağız. Fiyatlar yüksek. Biber yüksek, mandalina yüksek, portakal, hepsi yüksek. Tüm meyve ve sebzeler yüksek. Cebimde nereden para olacak? Sadece 500 lira var. Pazardan birini alsak ötekini alamıyoruz" diye konuştu.

"Portakal, mandalina alınacak ama para yok"

Mürsel Albayrak da "Portakal, mandalina alınacak ama para yok. Pazarcılar ne yapacak? Herhalde bedava dağıtacaklar bunlar" dedi.

Kent sakini Hüseyin Avan ise "Fiyatlar kış olduğundan dolayı biraz daha pahalı. Yaz ayında olduğu gibi olmaz. Yazın çeşit bol olur, fiyatlar biraz daha düşük olur. Kışın biraz pahalı olur, o da normal. Ben pazardan biber aldım, yeşillik aldım, domates aldım, 230 lira tuttu. Fiyatlar uygun sayılır. Benim bugün alacağım başka bir şey yok. Param var da ihtiyaç olmadığı için başka bir şey almayacağım. Hanımın söylediklerini aldım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Alışveriş, Aksaray, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

15:34
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
