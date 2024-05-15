Aksaray\'ın eski CHP\'li belediye başkanı Memiş Akın son yolculuğuna uğurlandı

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY)- Aksaray'ın CHP'li geçmiş dönem belediye başkanlarından Memiş Akın bugün öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesi'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Aksaray'da 1984-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Memiş Akın, 76 yaşında hayatını kaybetti. Akın için düzenlenen cenaze törenine, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek, AKP İl Başkanı Hamza Aktürk, MHP İl Başkanı Burhanettin Karataş, CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Meclis üyesi Abbas Ertürk, CHP teşkilatı ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınarak, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.