Akşehir\'de Gaziler Günü Törenleri

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Konya'nın Akşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendi.

İlk tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Akşehir Garnizon Komutanı İkmal Üsteğmen İsmail Alpşahin tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Konuşmanın yapılmasının ardından tören, Gazi Mustafa Ali Taş tarafından okunan şiirin ardından son buldu. Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından ikinci program için törene katılan protokol, gaziler ve şehit yakınları Akşehir Şehitliği'ni ziyaret etti. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından tören şehit mezarlarına çiçek bırakılmasıyla sona erdi.

Törene; Akşehir Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkan Vekili Cevat Nuri Bozoğlu, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, daire müdürleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. - KONYA