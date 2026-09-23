Aksu'da merdiven altı işletmede fare ve böcek tespit edildi, ürünlere el konuldu - Son Dakika
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Aksu'da merdiven altı işletmede fare ve böcek tespit edildi, ürünlere el konuldu

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Aksu\'da merdiven altı işletmede fare ve böcek tespit edildi, ürünlere el konuldu
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Denetimde hijyen ve saklama koşullarına uyulmadığı, ortamda fare, böcek ve haşereler bulunduğu belirlendi. Aralarında 535 kilogram keçiboynuzu da bulunan yüzlerce ürüne el konuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çamköy Mahallesi'nde merdiven altı faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, hijyen ve saklama durumlarına uygun olmayan, içeriği ve niteliği anlaşılamayan bitkilerden üretilen baharatlar, aromalı çaylar, bitki çayları ve kış çaylarından oluşan yüzlerce ürüne el konuldu.

İşletmede yapılan incelemede hijyen durumlarına uyulmadığı, ortamda fare, böcek ve çeşitli haşerelerin bulunduğu belirlendi. Denetimde 535 kilogram keçiboynuzu, bin 475 paket atom çayı, 30 paket açlık otu, 700 paket kimyon, 80 paket kahve, 910 paket muz, kivi, karpuz ve benzeri aromalı çay, 840 paket isot, bin 668 paket kırmızı toz biber, 360 paket kekik, 20 paket karabiber, 140 paket papatya ve 325 paket kış çayına el konuldu.

Ambalajlarının bozulması nedeniyle içeriği ve saklama durumlarına tespit edilemeyen 467 kilogram baharat çeşidinin yanı sıra 30 paket hibiskus, 30 paket nane, 16 paket safran, 20 paket çörek otu, 80 paket zencefil, 160 paket defne yaprağı, 16 paket reyhan, 40 paket cin biber ve 48 paket rezeneye de el konuldu. İşletme hakkında gerekli cezai işlemler uygulanarak, ürünlerin hazırlanması ve paketlenmesinde kullanılan 1 adet el blenderi, 1 adet öğütme makinesi ve 1 adet teraziye el koydu.

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürü Kaan Aydın, halk sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı ilçe genelinde denetimlerin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızın tükettikleri ürünlerin nerede, hangi durumlarda hazırlandığına ve nasıl muhafaza edildiğine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Ne olduğu, nasıl üretildiği ve hangi durumlarda saklandığı belli olmayan ürünler halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturabilir. Bu tür ürünlerin vatandaşlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerimize devam edeceğiz. Kurallara aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli işlemleri yapacağız" dedi.

Kaynak: İHA
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