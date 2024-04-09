Akyazı Belediyesi\'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu

Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından gerçekleştirilen ilk meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Vatandaşlarımızın destek ve teveccühleri ile Akyazı'mızı güzel yarınlara taşıyacağız. Güzel ilçemizi el birliğiyle adım adım, sokak sokak, mahalle mahalle güzelleştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Akyazı Belediyesi'nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrasındaki ilk meclis toplantısı olan Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında gerçekleştirildi. 17 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantı öncesinde konuşan Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Akyazı'mıza önemli hizmetleri kazandırdığımız ve yapılmayanları yaptığımız 5 yıllık dönemimizin ardından şimdi daha güzelini yapmak, ilçemize değer katmak ve Akyazı'yı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirmek için yeniden yola çıkıyoruz" diye konuştu.
Akyazılı vatandaşlara teveccühlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Hemşerilerimiz destek ve teveccühleri ile Akyazı'mıza hizmet etme görevini bize ve değerli meclis üyelerimize yeniden verdi. İlk günkü aşkla Akyazı'yı yeni ufuklara, güzel yarınlara taşımak için gece gündüz demeden, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruluktan ve dürüstlükten şaşmadan, hemşerilerimizin verdikleri oylara halel getirmeden ilçemiz için mücadelemizi sürdüreceğiz. Rabbim hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin inşallah" şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Bilal Soykan'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı ve 17 gündem maddesi meclis üyeleri tarafından karara bağlandı. Gündemin birinci maddesinde Meclis Başkanvekili görevine asil üye olarak Mehmet Öztürk, yedek üye olarak Halit Yazıksız, Katip Üyelik görevine asil üye olarak Abdulkadir Yıldırım ve Enes Murat Balcı, yedek üye olarak ise Beyza Nur Eroğlu Taşkara ve Yunus Emre Rençber seçildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Encümen üyelikleri olarak Cem Tuncer ve Hümeyra Hikmet Saygıdeğer belirlendi. Gündemin 3. Maddesinde meclis tarafından komisyon üyeleri açık oylama ile belirlendi. Buna göre komisyonlara şu isimler seçildi; Plan ve Bütçe Komisyonuna: Sait Beşir, Naci Çavdar ve Halit Yazıksız (AK Parti), Murat Öz (MHP), Engin Karış (BBP) İmar ve Bayındırlık Komisyonuna: Beyza Nur Eroğlu Taşkara, Yunus Emre Rençber ve Azim Altıparmak (AK Parti), Sefa Çakır (MHP) ve Engin Özgür (BBP) Hukuk Komisyonuna: Oğuzhan Çolak, Ramazan Yorulmaz ve Selim Kurt (AK Parti) Şamil Türkan (MHP) ve Bahadır Gözyuman (BBP). Gündemin görüşülen 16'ncı maddesinde Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması da oy birliği ile kabul edilirken, 2023 yılı faaliyet raporu da oy çokluğu onaylandı. - SAKARYA
Son Dakika › Yerel › Akyazı Belediyesi'nin İlk Meclis Toplantısında Başkan Soykan Konuştu - Son Dakika
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