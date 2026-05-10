Akyurt'ta Yılan Paniği

Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir mandırada görülen yılan paniğe neden oldu. Dolabın altına giren yılan, bir vatandaş tarafından yakalandı.

Akyurt ilçesindeki bir mandırada bulunan evin içerisinde dolabın altına giren yılanı fark eden vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine adrese gelen ve bölgede 'Son Yılan Bükücü' olarak tanınan Tuncay isimli vatandaş, dikkatli şekilde yakaladığı yılanı kontrol altına aldı. Yakalanan yılanın 5 litrelik su bidonuna konulduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA