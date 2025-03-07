Alaca Belediyesi'nde Kepçe Operatörü Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Alaca Belediyesi'nde Kepçe Operatörü Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti

Alaca Belediyesi\'nde Kepçe Operatörü Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti

Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan 41 yaşındaki Çetin Gül, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Gül, ilçede büyük bir üzüntü yarattı. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

07.03.2025 14:18  Güncelleme: 14:21
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Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yapan işçi, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle tedavi gördüğü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Belediyesi'nde kepçe operatörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Çetin Gül, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede 62 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan Gül, ailesini ve ilçede yaşayan vatandaşları yasa boğdu.

Gül'ün cenazesinin yarın Alaca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca Belediyesi'nde Kepçe Operatörü Beyin Kanamasından Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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