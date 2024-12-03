Alaca'da Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Alaca'da Engelliler Günü Kutlandı

Alaca\'da Engelliler Günü Kutlandı

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Alaca Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler görüşüldü.

03.12.2024 17:44  Güncelleme: 17:46
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Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Alaca Engelliler Derneği'ni ziyaret ederek engelli vatandaşların Engelliler Günü'nü kutladı.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alaca İlçe Başkanı İsa Duru ve Ülkü Ocakları Alaca İlçe Başkanı Ramazan Demiralan ve beraberindeki heyet ile Alaca Engelliler Derneği'ni ziyaret etti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette dernek üyeleri ile sohbet eden Başkan Arslan, engellilere yönelik hizmet ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Arslan, dernek yetkililerine ve üyelerine desteklerini sunduklarını belirterek, engelli vatandaşların yaşam kalitesini artıracak çalışmalar için her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. MHP İlçe Başkanı İsa Duru da engellilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini vurguladı. Ülkü Ocakları Alaca İlçe Başkanı Ramazan Demiralan ise dernekle iş birliği yaparak engellilerin toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlamak için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı fikir alışverişi ve samimi sohbetin ardından sona erdi. Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Görür heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaca'da Engelliler Günü Kutlandı - Son Dakika

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