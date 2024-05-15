Alaca'da polisten asayiş ve huzur uygulaması - Son Dakika
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Yerel

Alaca'da polisten asayiş ve huzur uygulaması

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldızhan Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada 250 kişinin GBT kontrolünü yaparken, 150 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı ve polis ekipleri huzur uygulamalarına ve şok denetimlere devam edeceklerini bildirdi.

15.05.2024 19:21
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Alaca'da polisten asayiş ve huzur uygulaması

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekiplerinin asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamaları devam ediyor.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğü ile mahalle bekçilerinin katılımı ile Yıldızhan Caddesi üzerinde uygulama yapıldı. Denetimlerde 250 şahsın GBT kontrolü yapılırken uygulamalar sırasında 150 araçta alkol ve evrak kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan ve çeşitli eksiklikleri tespit edilen 8 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, polis ekiplerinin huzur uygulamaları ve şok denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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