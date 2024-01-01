Alaca'da polisten yeni yılda "şok" uygulama

ÇORUM - Çorum'un Alaca İlçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda 600 araç sorgulandı.

Alaca'da vatandaşların yeni yılı huzur ve güven içerisinde geçirmesi sağlamak amacıyla Ankara Caddesi üzerinde yapılan yılbaşı tedbir uygulamasında 250 şahıs ve 600 araç sorgulandı. Yapılan uygulamada herhangi bir suç unsuruna rastlanamazken, vatandaşların huzuru için yeni yılda uygulamaların devam edileceği kaydedildi.