Alaca iftar sofrasında buluştu

Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen geniş katılımlı iftar programında protokol üyeleri ve vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geldi.

Alaca Belediyesi tarafından düğün salonunda düzenlenen geniş katılımlı iftar programına il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programının ardından protokol üyeleri, Selin Şahin Sosyal Tesisi'nde ilçe genelindeki köy ve mahalle muhtarları, oda başkanları ve STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Programda muhtarlar, oda başkanları ve STK temsilcileri de söz alarak yaşadıkları problemleri, taleplerini ve çözüm önerilerini iletme fırsatı buldu. Öte yandan belediye öncülüğünde ilçeye yeniden kazandırılan Şehit Halil İbrahim Aygül Sosyal Tesisi'nde incelemelerde bulunuldu.

"Ramazan-ı Şerif'in bereketini bugün hep birlikte paylaşıyoruz"

Programın açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür eden Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Ramazan-ı Şerif'in bereketini bugün hep birlikte paylaşıyoruz. Bizleri aynı sofranın etrafında, böylesine güzel bir kardeşlik ikliminde buluşturan Rabbime şükürler olsun. Alaca Belediyesi olarak, ilçemize en güzel hizmetleri kazandırmak için gece gündüz demeden çalışırken, en büyük gücümüzü siz kıymetli hemşehrilerimizin birliğinden alıyoruz. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır düsturuyla, Alaca'mızın dünü, bugünü ve yarını için omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. " dedi.

"Alaca, Çorum'un parlayan yıldızı olmaya devam edecektir"

Daha sonra konuşan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da, "Milliyetçi Hareket Partisi olarak 'Üretken Belediyecilik' anlayışımızla memleketimizin her köşesine hizmet götürmenin gayreti içindeyiz. Bugün Alaca'da gördüğümüz bu muazzam tablo, sadece bir iftar sofrası değil; dirliğimizin, birliğimizin ve kardeşliğimizin en net fotoğrafıdır. Alaca, Çorum'un parlayan yıldızı olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Alaca'nın, Çorum'un her bir ferdinin derdi, bizim derdimizdir"

İlçenin sorunlarının çözümüne yönelik güçlü mesajlar veren MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise, "Sizlerin helal oylarıyla Gazi Meclis'te Çorum'u temsil etmekten büyük onur duyuyorum. Alaca'nın, Çorum'un her bir ferdinin derdi, bizim derdimizdir. Ankara'da, Gazi Meclis'te kapımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Belediyemizin ilçemize kazandıracağı projelerde ve ilçemizin genel ihtiyaçlarının karşılanmasında her daim Başkanımızın ve sizlerin yanındayız. Bu vesileyle tuttuğumuz oruçların dergah-ı izzetinde kabul olmasını niyaz ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM