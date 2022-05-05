Aladağlar'a kar yağdı - Son Dakika
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Aladağlar'a kar yağdı

05.05.2022 11:25
Aladağlar'a kar yağdı

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.

Kayseri'de dün başlayan sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kentte, yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken, bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Develi ilçesinde de yağan dolu, görenleri şaşırttı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle zemin beyazla kaplandı.

Aladağlar'da ise Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ etekleri beyaza büründü. - KAYSERİ

Aladağlar'a kar yağdı
Aladağlar'a kar yağdı

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Aladağlar, Kayseri, Niğde, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aladağlar'a kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aladağlar'a kar yağdı - Son Dakika
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