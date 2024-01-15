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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Erzurum'da - Son Dakika
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Erzurum'da

Erzurum'a gelen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi. Ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alındı ve iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığı vurgulandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Erzurum\'da
15.01.2024 - 17:05,
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Bir takım gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Atatürk Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette üniversitelerin ikili ilişkileri ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Çomaklı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, üniversiteler arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin ülke yükseköğretimine değer kattığını ve önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin 600 bine yaklaşan öğrencisiyle Türkiye'nin marka üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Rektör Çomaklı; eğitim, Ar-Ge, sanayi ve topluma fayda anlamında bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, ayrıca üniversitenin tüm fikirlere açık, çağa uyum sağlayan ve uluslararasılaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir eğitim kurumu olduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin örmek alınacak çalışmalara imza atan ve eğitim kültürü yüksek olan bir kurum olduğunu belirten Rektör Türkdoğan ise, yeni kurulan bir üniversite olarak ikili iş birlikleriyle birçok alanda ortak çalışmalara imza atmaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Akademik, sosyal ve kültürel faaliyetleri birlikte gerçekleştirmek için bu tarz ziyaretlerin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Türkdoğan, misafirperverliği dolayısıyla Rektör Çomaklı'ya teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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