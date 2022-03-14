Alanya Belediyesi'nden sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak hayvanlarının beslenme düzeninin sağlanması için belirlenen besleme noktalarına mama bırakıyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının popülasyonunun korunması, sağlıklı beslenme düzeninin sağlanması, genel sağlıklarının korunması maksadıyla yayla ve kırsal mahallelerde çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında zorlu kış şartlarının devam ettiği yaylalarda ve kırsal mahallelerde hafta sonunda da besleme çalışması yapan ekipler daha önceden belirlenen noktalarına mama bıraktılar. Hayvanların genel sağlık taramalarını da yapan ekipler, hasta ve yaralı hayvanlara da müdahale etti. Çalışmaların belirli aralıklarla devam edeceğini belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Ekiplerimiz büyük bir hassasiyet ile çalışmalarını gerçekleştiriyor. Can dostlarımız için mesai kavramı gözetmeksizin tüm ekiplerimiz ile çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA