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Alanya Belediyesi Regaip Kandili'nde kandil lokumu ve simidi dağıttı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Regaip Kandili'nde kandil lokumu ve simidi dağıttı

Alanya Belediyesi, Regaip Kandili dolayısıyla Alanya'daki cami ve pazar alanlarında vatandaşlara kandil lokumu, kandil simidi ve takvim dağıttı. Toplamda 38 bin lokum ve kandil simidi dağıtılan etkinlik, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Alanya Belediyesi Regaip Kandili\'nde kandil lokumu ve simidi dağıttı
11.01.2024 - 21:48,
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Alanya Belediyesi, Regaip Kandili vesilesiyle Alanya'daki cami ve pazar alanlarında kandil lokumu, kandil simidi ve takvim dağıttı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Çözüm Masası ekipleri, gün boyunca Tosmur Perşembe pazarı ve Alanya'daki tüm camilerde Regaip Kandili münasebetiyle lokum, kandil simidi ve takvim dağıttı. Yaklaşık 38 bin lokum ve kandil simidi vatandaşlara ikram edildi. Vatandaşlar, Alanya Belediyesi'nin geleneksel olarak sürdürdüğü kandil ikramlarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Belediyemize ve Başkanımız Adem Murat Yücel'e dini değerlerimizi koruyan ve hatırlatan çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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