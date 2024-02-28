Alanya Belediyesi Yaşlılara Kale Gezisi Düzenliyor - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Yaşlılara Kale Gezisi Düzenliyor

Alanya Belediyesi Yaşlılara Kale Gezisi Düzenliyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri' Sapadere Mahallesi sakinleri ile devam etti. Başkan Adem Murat Yücel, geziye katılan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

28.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:56
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Alanya Belediyesi tarafından düzenlen 'Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri' Sapadere Mahallesi sakinleri ile devam etti. Başkan Adem Murat Yücel, geziye katılan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmadı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenli olarak sürdürülen ve Alanya'nın her mahallesindeki 65 yaş üstü vatandaşların katılımıyla yapılan 'Yaşlılara Yönelik Kale Gezileri' devam ediyor. Alanya'nın 102 mahallesinde devam eden proje kapsamında bugün Sapadere Mahallesi sakinleri ve Sapadere Mahalle Muhtarı Hamit Baç, Alanya Kalesi'ni gezdi. Hayatları boyunca Alanya Kalesi'ni gezme imkanı bulamamış vatandaşlar, Alanya Belediyesi'nin sosyal projesi ile Alanya Kalesi'ni gezme fırsatı buluyorlar. Teleferik, Ehmedek, İç Kale, Kültür Evleri ve Damlataş Mağarası'nı gezen yaşlı vatandaşlar, güzel bir gün geçirerek sosyalleşme imkanı elde ediyorlar.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de vatandaşları yalnız bırakmayarak Öğretmenevi'nde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Vatandaşların huzurlu ve mutlu bir gün geçirmeleri için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Başkan Yücel, "Sizlerin güzel bir gün geçirmesi, mutlu olması, bu tarihi güzellikleri görmesi için böyle bir projeye imza attık. Bu gezilerimiz her mahallemizde düzenli olarak gerçekleştirilecek ve Alanya Kalesi'ni görmeyen vatandaşımız kalmayacak" dedi.

Vatandaşlar da böyle güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlediği için Başkan Yücel ve ekibine teşekkür ettiler. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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