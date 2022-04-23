Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 14:07
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Alanya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Kutlama programı saat 09.00'da Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde başladı. Kutlama törenlerine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, oda, dernek başkanları, siyasiler, öğretmenler, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından katılımcılar anıt önünde Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin birlikte hazırladığı 'Kurtuluş Savaşı Kahramanları' isimli serginin açılışını ziyaret etti.

Çocukların gösterileri büyük alkış aldı

Tören iskeledeki Şelale Meydanı'nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Parlayüksel İlkokulu Müdürü İbrahim Yıldırım; "23 Nisan 1920 tarihi, Türk milletinin var olma ve yok olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden birisidir. Ulu ecdadımız bağımsızlık ve milli egemenlik yolunda canını vermeyi namus borcu olarak kabul ederken, manidar olan 23 Nisan tarihini çocuklara bayram olarak bırakmakla ileri görüşlülüğünü de ortaya koymuştur" dedi.

Tören programı şiir, müzik dinletisi, jimnastik grubu gösterisi, halk oyunları gösterisi, ritim grubu gösterileri ile sona ererken çocukların gösterileri büyük alkış aldı. - ANTALYA

Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika


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