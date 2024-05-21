Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza - Son Dakika
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Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

Alanya\'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi. Sürücünün sürücü belgesi olmadığı tespit edildi.

21.05.2024 22:35
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Alanya'da drift atan sürücüye 45 bin lira ceza

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen araç sürücüsü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalanarak 45 bin 210 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Kargıcak Mahallesi Anadolu sokak üzeri Oğuzhan Caddesi kavşağındaki trafik kontrolleri esnasında 07 HEL 52 plakalı aracın drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleriyle tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda araç ve sürücüsü yakalanırken, şahsın sürücü belgesi olmadığı tespit edildi. Yakalanan şahsa jandarma trafik ekipleri tarafından sürücü belgesiz araç kullanmak ve drift atmaktan dolayı 45 bin 210 TL cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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