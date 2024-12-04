Alanya'da Dünya Engelliler Günü Gala Yemeği Düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Engelliler Günü Gala Yemeği Düzenlendi

Alanya\'da Dünya Engelliler Günü Gala Yemeği Düzenlendi

Alanya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği gala yemeğinde engelli bireyler ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte, engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını artırmaya yönelik projeler ve hizmetler hakkında bilgiler verildi.

04.12.2024 11:32  Güncelleme: 11:37
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Alanya Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlediği gala yemeğinde engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi.

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nin öncülüğünde gerçekleşen yemeğe Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Servet Ünlü ve Hasan Can Kamburoğlu, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Belediye Meclis Üyesi Halime Dim Ceylan ve çok sayıda davetli katıldı.

Konukçu: El ele yürümeye devam edeceğiz"

Etkinlikte konuşan Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve toplumda farkındalık için Herkes için Alanya hedefiyle çalışıyoruz. Bugün Belediye Meclisimizde kabul edilen Mola Evi projesiyle, engelli bireylerin ailelerine nefes alacak bir alan sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mayıs ayında açılmasını planladığımız Galip Dere Halk Plajı ile yeni hizmetler vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yaz sezonunda engelsiz plajlarımıza gitmek için servislerimizden yararlanabilecekler. Herkesin eşit ve erişilebilir bir dünyada yaşama hakkı olduğuna inanıyoruz ve bu yolda el ele yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Gönüllerince eğlendiler

Etkinlik, Sanatçı İzzet Keskin'in sahne almasıyla daha da renklendi. Seslendirdiği neşeli şarkılarla geceye coşku katan Keskin, davetlilere keyifli anlar yaşattı. Şarkılara eşlik eden davetliler, hem eğlenip hem de bu anlamlı günde birlikte olmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Dünya Engelliler Günü Gala Yemeği Düzenlendi - Son Dakika

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