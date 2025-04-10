Alanya\'da Polis Teşkilatının 180\'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

Alanya'da Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi. Törenin ardından şehit polisler için önce mevlit okutuldu. Ardından ise garnizon şehitliği ziyaret edilerek şehit polisler için Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi. Program kapsamında Asri Mezarlık Camii'ndeki Mevlid-i Şerif'in ardından Alanya Garnizon Şehitliği'nde şehit polisler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Törene Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Vekili Servet Ünlü, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Kaya ve Polis Teşkilatı mensupları katıldı. - ANTALYA