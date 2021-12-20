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Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği

20.12.2021 15:26
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda kar yağışının gerçekleştiği yaylalara mama bırakılıyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz aylarında olduğu gibi zorlu kış aylarında da sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, hafta sonunda kar yağışının etkili olduğu bölgelerde daha önce belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama bıraktı.

"Besleme çalışmalarına devam ettik"

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, Alanya Belediyesi olarak sokak hayvanlarının beslenmesi ve sağlığı için sürekli mücadele verdiklerini belirterek, "Doğal popülasyonu korumak ve ağır kış şartlarında hiçbir canlının zor durumda kalmaması için ekiplerimiz sürekli görev başında. Hafta sonunda da yayla bölgelerinde besleme çalışmalarımıza devam ettik. Dostlarımızın ihtiyaçları kış boyunca günaşırı karşılanmaya devam edilecek" dedi. - ANTALYA

Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği
Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği

Alanya Belediyesi, Veteriner, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'nın karlı yaylalarında sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika


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