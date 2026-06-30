Alanya'ya Modern Vergi Dairesi İhtiyacı - Son Dakika
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Alanya'ya Modern Vergi Dairesi İhtiyacı

Alanya\'ya Modern Vergi Dairesi İhtiyacı
30.06.2026 17:41
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ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın modern bir vergi dairesine ihtiyacını vurguladı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, yeni ve modern vergi dairesi yapımı için çağrıda bulunarak, "Mevcut vergi dairesi binamız; gerek fiziki şartları, gerekse lokasyon olarak Alanya'mızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Artık konum olarak daha uygun modern bir vergi dairesine ihtiyacımız var" dedi.

ALTSO Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Mehmet kural başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Erdem, Haziran ayı faaliyetleri ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirip, Alanya Vergi Dairesi hizmet binasının yenilenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanı'na çağrıda bulundu.

"Talebimizi sunduk"

ALTSO Başkanı Eray Erdem, vergi dairesinin daha önce tahsis edilen bölgeye yeni bina yapılarak taşınması için Alanya'da bulunan STK'ların imzasını alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na resmi başvuru yaptıklarını açıklayarak şunları söyledi:

"Yeni ve modern vergi dairesi yapımı için Hazine ve Maliye Bakanlığımıza geçtiğimiz hafta resmi başvuru yapmıştık. Bugün de meclis toplantımızda yeniden çağrıda bulunmak istiyorum. 1992 yılında meskenden kamu kurumuna dönüştürülen ve o tarihten bu yana aynı binada hizmet veren vergi dairemiz maalesef günümüzde ihtiyaçlara cevap veremiyor. 50 ilden büyük ekonomiye sahip şehrimizde yeni ve uzun yıllar ihtiyacı karşılayabilecek modern bir hizmet binasına ihtiyacımız var. Bununla ilgili de geçtiğimiz hafta zaten Alanya'mızda bulunan STK'ların imzasını alarak resmi başvuru yapmıştık. Yıllar önce bu amaç için yer tahsisi bile yapılan bölgeye yeni vergi dairesi binasının yapımı konusunda Bakanımızdan bir kez daha destek istiyoruz. Mevcut vergi dairesi binamız; gerek fiziki şartları, gerekse lokasyon olarak Alanya'mızın ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Artık konum olarak daha uygun modern bir vergi dairesine ihtiyacımız var. Bakanımızın bu talebimize öncelik vermesini bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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