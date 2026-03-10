Alaplı-Gümeli Yolu Tahrip Oldu

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Gümeli arasındaki yolun ağır tonajlı araçların yoğun kullanımı nedeniyle tahrip olduğu şikayetleri üzerine bölgede inceleme yaptı. Ertuğrul, yolun birçok noktasında ciddi bozulmalar meydana geldiğini ifade ederek sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

CHP'li Ertuğrul, CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun ve Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Toprak ile birlikte yol güzergahında incelemelerde bulundu. Heyet, yol boyunca farklı noktalarda durarak hem sürücülerle hem de bölge sakinleriyle görüşerek yaşanan sorunları yerinde dinledi.

Ayaklarına poşet takarak çamurlu bölümlerinde de yürüyen Ertuğrul, Alaplı ile Gümeli arasındaki yolun yalnızca iki yerleşim birimi arasında ulaşımı sağlayan bir güzergah olmadığını, aynı zamanda çevredeki mahallelerin de aktif olarak kullandığı önemli bir ulaşım hattı olduğuna dikkat çekti. Uzun süredir vatandaşlardan bu yolun durumu hakkında yoğun şikayetler aldıklarını ifade eden Ertuğrul, bölgede yaptıkları incelemelerde yolun birçok noktasında ciddi deformasyonlar, çöküntüler ve çamur birikintileri oluştuğunu gördüklerini söyledi.

Yolun mevcut durumunun sürücüler açısından ciddi sorunlara yol açtığını belirten Eylem Ertuğ Ertuğrul, oluşan bozulmalar ve çamur birikintilerinin araçların ilerlemesini güçleştirdiğini ifade etti. Bu durumun sürücüler açısından araç kontrolünü zorlaştırdığını ve trafik güvenliği bakımından önemli bir risk oluşturduğunu aktaran Ertuğrul, yaşanan sorunların özellikle yağışlı havalarda daha da belirgin hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Özellikle taş ocağından çıkan ağır tonajlı kamyonların bu yolu yoğun şekilde kullanması nedeniyle yolun kısa sürede büyük ölçüde yıprandığı açıkça görülüyor. Yol altyapısının bu kadar yoğun ve ağır yük trafiğini kaldıracak durumda olmaması, zamanla zeminde çökmelere ve ciddi bozulmalara neden olmuş. Yağışlı havalarda ise yol adeta çamur deryasına dönüşüyor. Araçların ilerlemekte zorlandığını, bazı sürücülerin ise çamura saplanma riskiyle karşı karşıya kaldığını bizzat yerinde gözlemledik. Bu durum hem sürücü güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atıyor hem de vatandaşlarımızın günlük ulaşımını son derece zorlaştırıyor. Bölge halkımızın güvenli ve sağlıklı bir ulaşım imkanına kavuşması için bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekiyor."

CHP Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun da yolun mevcut durumunun vatandaşlar açısından ciddi mağduriyet oluşturduğunu dile getirdi. Tosun, bölge halkının bu yolu her gün kullanmak zorunda kaldığını ancak mevcut şartlarda sürücülerin ve vatandaşların büyük zorluk yaşadığını ifade etti. Özellikle yağışlı günlerde yolun çamur nedeniyle neredeyse kullanılamaz hale geldiğini belirten Tosun, "Bölge halkımız bu yolu günlük yaşamında aktif şekilde kullanıyor. Ancak mevcut durumda sürücüler hem güvenlik riskiyle karşı karşıya kalıyor hem de araçlarında maddi hasar oluştuğunu ifade ediyor. Yolun bakım ve onarımının bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Toprak ise söz konusu yolun uzun süredir bakım ve iyileştirme beklediğini belirterek sorunun çözümü için ilgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Yolun yalnızca Alaplı ile Gümeli arasındaki ulaşımı sağlamadığını, aynı zamanda çevredeki mahallelerin de kullandığı önemli bir güzergah olduğunu vurgulayan Toprak, ağır tonajlı kamyonların yoğun kullanımı nedeniyle yolun ciddi şekilde yıprandığını dile getirdi.

Toprak, yolun birçok noktasında çökmeler ve bozulmalar meydana geldiğini, özellikle yağışlı havalarda oluşan çamur birikintilerinin sürücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, vatandaşların hem ulaşımda zorluk yaşadığını hem de araçlarında ciddi zararlar meydana geldiğini dile getirdiğini söyledi. Konuyu İl Genel Meclisi gündemine taşıyacaklarını ifade eden Toprak, "İl Genel Meclisi olarak bu sorunun çözümü için konuyu gündeme getireceğiz. İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili kurumların gerekli çalışmaları bir an önce başlatması gerekiyor. Bölge halkımızın güvenli ve sağlıklı ulaşım hakkı için bu sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.