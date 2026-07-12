Başkan Öküzcüoğlu\'nun en mutlu imzası

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun oğlu Eczacı Alp Öküzcüoğlu ile öğretmen Şengül Toklu, yüzlerce davetlinin katıldığı görkemli törenle hayatlarını birleştirdi. Genç çiftin nikahını baba Ahmet Öküzcüoğlu kıyarken, törende duygusal anlar yaşandı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun oğlu Eczacı Alp Öküzcüoğlu ile öğretmen Şengül Toklu, Alaşehir Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen görkemli nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Siyaset, yerel yönetim, iş dünyası ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende duygu dolu anlar yaşandı.

Nikah töreni öncesinde Öküzcüoğlu ailesi, gelin Şengül Toklu'nu almak için Delemenler Mahallesi'ndeki baba ocağına gitti. Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel gelin alma merasiminin ardından konvoyla Cumhuriyet Parkı'na geçildi.

Öküzcüoğlu ve Toklu ailelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, çevre ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yoğun katılımın olduğu törende genç çiftin nikahını Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu kıydı. Nikahın ardından duygusal bir konuşma yapan Başkan Öküzcüoğlu, davetlilere teşekkür ederek, "Bizleri onurlandırdınız, çok mutluyuz. İki vatan evladı yetiştirdim. Vatanına, milletine ve Cumhuriyetine saygılı iki evlat büyüttüm. Evde iki erkek büyüttüm, hep 'baba' diyorlardı. İlk kez bir kız bana 'baba' dedi. Etrafıma bakındım, bana mı diyor diye. Bu mutluluğu bizlere yaşatan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Genç çifte evlilik tavsiyelerinde de bulunan Başkan Öküzcüoğlu, "Birlikte yaşamanın en temel taşı sevgidir. Yaşamınız boyunca birbirinizi sınırsızca sevin. Sevginin birleştirici ve iyileştirici gücüne inanın. Birbiriniz için güvenilir birer liman olun. Birbirinize karşı saygılı ve hoşgörülü olun. Her çift için mutlu olmanın en kolay yolu, karşınızdakini mutlu etmekten geçer. Ben Şengül'ü Alp'e, Alp'i de Şengül'e emanet ediyorum. Kıymış olduğumuz bu nikah hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Nikah şahitleri arasında yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da genç çifti tebrik ederek, "Bugün çok özel ve mutlu bir günde birlikteyiz. Birbirinize çok yakışmışsınız. Bu mutlu gününüzde nikah şahidi olmaktan büyük gurur duyuyorum. Sizlere ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.

Nikah töreninin ardından Alp ve Şengül Öküzcüoğlu çifti davetlilerin tebriklerini kabul ederken, düğün programı müzik eşliğinde gece geç saatlere kadar devam etti. - MANİSA