Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan - Son Dakika

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Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan

24.04.2022 12:37

Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan Alaşehir Belediyesi eski Alzheimer Merkezini düzenleyerek çocuk oyun atölyesine dönüştürdü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasta sayısının azalması ve pandemi döneminde tamamen bitmesi nedeniyle kullanılmayan Alzheimer Merkezi Alaşehir...

Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan

Alaşehir Belediyesi eski Alzheimer Merkezini düzenleyerek çocuk oyun atölyesine dönüştürdü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hasta sayısının azalması ve pandemi döneminde tamamen bitmesi nedeniyle kullanılmayan Alzheimer Merkezi Alaşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek çocuk oyun atölyesine dönüştürdü.

Alaşehir Belediyesi Çocuk Oyun Atölyesi açıldı. Hacıbey Mahallesi'nde bulunan eski Alzheimer merkezi yeniden düzenlenerek, Çocuk Oyun Atölyesi'ne dönüştürüldü. 80 öğrenci kapasiteli olan atölyenin açılış törenine Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Ulaştırma Taburu Komutanı Ulaştırma Albay Mevlüt Ece, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş ve vatandaşlar katıldı. Davetliler açılışa Alaşehir Belediye Bandosunun marşları eşliğinde katılırken saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alzheimer merkezi olarak hizmet veren binamız, hasta sayımızın azalması, pandemi nedeniyle tamamen bitmesi sonucu, burasını Çocuk Oyun Atölyesine dönüştürdük. 80 öğrenci kapasiteli eğitim kurumumuzda profesyonel eğitimciler, aşçılar görev yapacak. Çocuk Oyun Evimizin yanında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçemize bağışlanan otobüsü de gezici kreş haline dönüştürdük. Burada da profesyonel eğitimcilerimiz hizmet verecekler. Her mahallede birer hafta kalarak, kreş eğitimi alabilecek çocuklarımıza eğitim vereceğiz. 'Anneler işte, çocuklar kreşte' sloganımız ile eğitim almayan çocuğumuz kalmayacak. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle dirsek teması kuruyoruz. Onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanacağız. Alaşehir'imize hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Açılışta konuşan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ise şunları söyledi: "Bir ülkenin gelişmişliği iyi eğitimden geçer. Bunun için çocukların temel eğitimden önce okul öncesi eğitimlerini almaları gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığımız okul öncesi eğitimde özellikle beş yaş grubuna yüzde yüz eğitime katılması hedeflenmektedir. Bu çalışma çerçevesinde, biz Alaşehir'de yüzde doksanlardayız. Önümüzdeki yıl inşallah bu çocuk oyun atölyesinin de mutlaka katkısı olacak. Okul öncesi eğitim seviyemizde daha yüksek başarıya ulaşabileceğiz. Bu çocuk atölyesinin ilçemize hayırlı olmasını diler, emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri tarafından Çocuk Oyun Atölyesi ve Gezici kreşte incelemelerde bulunuldu.

Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan
Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan
Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan
Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan

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Alzheimer, Alaşehir, Hisarcık, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alaşehir Belediyesinden çocuklara büyük armağan - Son Dakika


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