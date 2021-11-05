Alaşehir Belediyesinden sokak hayvanları için 'Haybulans' hizmeti - Son Dakika

Alaşehir Belediyesinden sokak hayvanları için 'Haybulans' hizmeti

MANİSA - Alaşehir Belediyesi tarafından yaralanan ve hastalanan sokak hayvanlarının barınaklara sağlıklı bir şekilde yetiştirilmesi amacıyla "Haybulans" hizmeti verilmeye başlandı.

Alaşehir Belediyesi tarafından kazaya uğramış, yaralanmış sokak hayvanlarının barınaklara sağlıklı bir şekilde nakli için hayvan ambulansı (haybulans) alındı. Sokak hayvanlarının nakli amacıyla kullanılacak olan ilk Haybulans hizmet vereye başladı. Haybulansı inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Barınaktaki köpeklerle de yakından ilgilenen Başkan Öküzcüoğlu, hayvanları sevmeyi de ihmal etmedi. Geçici hayvan barınağında 1 araç 7 personel ve 2 veteriner hekimle hizmet verildiğini belirten Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehirimizin geçici hayvan barınağında 1 araç 7 personelimizle hizmet vermekteyiz. 2 tane de veteriner hekimimiz var. Her gün yaklaşık 15 civarında kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Bu bir aracın yanı sıra araçlarımızın içerisine bir tane de hayvan ambulansımızı dahil ettik. Bu aracımızla sokakta yaralanan, kaza geçirmiş, hastalıklı sokak hayvanlarımızı geçici hayvan barınağımıza yetiştirmeyi hedefliyoruz. 7/24 hizmet verecek bu aracımız Alaşehirimize hayırlı olsun. Alo 153 hattından gelen ihbarları değerlendireceğiz. Anında o bölgedeki sokak hayvanlarına hizmet götürme fırsatını bu araçla bulmuş olacağız" dedi.

Öte yandan Alaşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Tedavi Merkezi görevlileri de barınakta bakılan sokak hayvanları için düğün, sünnet, mevlit ve sosyal etkinliklerde artan yemek ve ekmekleri hayvan barınağına vermelerini, iş yerinde yemek veren tüm işyerlerinin yemek ve ekmek artıklarını çöpe atmaları yerine barınakta bulunan hayvanlara bağışlamaları çağrısında bulundu.