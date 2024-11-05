Alaşehir\'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi

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Alaşehir Türk Kızılayı Derneği tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla hazırlanan program Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, gaziler, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Kızılay'ın tarihi, hizmetleri ve Alaşehir'deki çalışmaları bir sunumla anlatıldı.

Programda bir konuşma yapan Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Kızılay 156 yıldır toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkı sağlamak için çalışmakta ve çalışmaya da devam edecektir." dedi.

Kızılay Alaşehir Şube Kadın Başkanı Hatice Yıldırım ise Kızılay olarak Alaşehir'de bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan da, Türk Kızılayı'nın insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik olan 7 temel ilkesi doğrultusunda hizmetlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından Alaşehir MYO'da açılan fotoğraf sergisi gezildi. Programda okul bahçesinde katılımcılara çorba ve aşure ikramı ile sona erdi. - MANİSA