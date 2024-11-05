Alaşehir'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alaşehir'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi

Alaşehir\'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi

Alaşehir Türk Kızılayı Derneği tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda Kızılay'ın tarihi ve çalışmaları anlatıldı. Programa çeşitli katılımlar olundu ve etkinlik, sergi ve ikramlarla sona erdi.

05.11.2024 16:45  Güncelleme: 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir Türk Kızılayı Derneği tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla hazırlanan program Alaşehir Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, gaziler, sivil toplum örgütleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda Kızılay'ın tarihi, hizmetleri ve Alaşehir'deki çalışmaları bir sunumla anlatıldı.

Programda bir konuşma yapan Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Nedim Yamak, "Kızılay 156 yıldır toplumsal dayanışmayı sağlamak, sosyal refahın gelişmesine katkı sağlamak için çalışmakta ve çalışmaya da devam edecektir." dedi.

Kızılay Alaşehir Şube Kadın Başkanı Hatice Yıldırım ise Kızılay olarak Alaşehir'de bir yıl içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türk Kızılayı Manisa İl Merkezi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı İnanç Nihan Erdoğan da, Türk Kızılayı'nın insanlık, ayrım gözetmemek, tarafsızlık, bağımsızlık, gönüllü hizmet, birlik ve evrensellik olan 7 temel ilkesi doğrultusunda hizmetlerini aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğini anlattı.

Yapılan konuşmaların ardından Alaşehir MYO'da açılan fotoğraf sergisi gezildi. Programda okul bahçesinde katılımcılara çorba ve aşure ikramı ile sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Kızılay Haftası, Yerel Haberler, Türk Kızılayı, Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlikler, Alaşehir, Kızılay, manisa, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alaşehir'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:13 İstanbul’da korkutan patlama Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde İstanbul'da korkutan patlama! Bir binada yangın çıktı, çok sayıda ekip olay yerinde
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
14:13 Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı Aile hekimleri 3 günlük iş bırakma eylemine başladı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 18:09:12. #1.13#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Kızılay Haftası Programı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.