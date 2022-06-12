'Alaşehir Ekmeği'ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine yenik düştü - Son Dakika
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'Alaşehir Ekmeği'ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine yenik düştü

12.06.2022 00:58
'Alaşehir Ekmeği'ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine yenik düştü

Geçtiğimiz Mayıs ayında Coğrafi İşareti alınarak tescillenen "Alaşehir Ekmeği"ni üreten 73 yıllık fırıncı İlhami Yenikent, 83 yaşında kalbine yenik düştü.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Coğrafi İşareti alınarak tescillenen "Alaşehir Ekmeği"ni üreten 73 yıllık fırıncı İlhami Yenikent, 83 yaşında kalbine yenik düştü.

'Alaşehir Ekmeği'nin buluşçusu İlhami Yenikent, dün saat 15.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 4 çocuk babası olan İlhami Yenikent Pazar Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. İlhami Yenikent'in cenaze namazına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze sonrası gazetecilere duygularını paylaşan Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Şehirleri marka yapan insan ve ürünleridir. Alaşehirimizin de coğrafi işaretli ekmeğini yapan, İlhami Yenikent abimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisi bir markaydı, markalı ekmeği de onunla birlikte yaşayacak" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Merhum İlhami Yenikent abimiz 1970'li yıllardan beri Alaşehir'de 'Alaşehir Ekmeği'ni üreten ve bu üretimi nesilden nesile aktaran ustalar yetiştiren bir abimizdi. Alaşehir ekmeğini hem Türkiye'de hem de dünyaya tanıttı. Yıllarca kendisi küreğin başında özveri ile çalıştı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum" diye konuştu.

10 yaşında başladığı fırıncılığa 1978 yılında sarı undan, özel bir mayadan ve meşe odununda pişirerek, uzun süre bayatlamayan ve özel bir tadı olan 'Alaşehir Ekmeği'ni üreten İlhami Yenikent'in ünü Türkiye çapında yayıldı. Avrupa ve Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları tarafından dolapta dondurularak yurt dışına taşınan 'Alaşehir Ekmeği', bu yıl Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle tescil ettirildi ve coğrafi işaret aldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Alaşehir Ekmeği'ni Dünya'ya tanıtan fırıncı kalbine yenik düştü - Son Dakika

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