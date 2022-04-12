Albayrak: "Gönülleri alıyoruz ve ihtiyaçları karşılıyoruz" - Son Dakika
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Albayrak: "Gönülleri alıyoruz ve ihtiyaçları karşılıyoruz"

12.04.2022 16:53
Albayrak: "Gönülleri alıyoruz ve ihtiyaçları karşılıyoruz"

Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak "Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak gönüllerini alıyoruz ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Kızılay Sinop Şube Başkanı Kemal Albayrak "Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak gönüllerini alıyoruz ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi.

Türkiye Kızılay Derneği Sinop Şubesi Başkanı Kemal Albayrak, düzenlenen basın toplantısında Kızılay'ın il genelinde yapmış olduğu ve yapmaya devam ettikleri faaliyetleri bildirdi. Albayrak, "Kızılay, vatandaşlarımızın doğumundan ölümüne kadar hizmet eder ve hizmet etmeye devam edecektir. Tabii ki bütün bunları yaparken, hiçbir ayrım yapmadan ve çalmadık kapı bırakmadan yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak gönüllerini alıyoruz ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca pandemi dönemi içerisinde Vefa Destek Grubu'na görevli personel verdiklerini, bu kapsamda 65 yaş üstü sokağa çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermede Kızılay'ın da desteğinin olduğunu belirten Albayrak, "200 adet market alışveriş kartı, bin 152 adet çocuklara dağıtmak üzere karma paket, 850 adet gıda kolisi dağıtımı, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza gıda kolisi dağıtımı, Ramazan'da 500 adet pide ve su dağıtımı, yaklaşık 25 bin kişiye giyim yardımlarında bulunduk, bulunmaya devam ediyoruz. 5 bin 500-6 bin kişiye gıda yardımı yapıldı ve yapılmaya devam edecek. İlimizdeki oyuncak fabrikamızdan bağışlanan oyuncaklarımızın dağıtımını gerçekleştirdik. Yeni doğum yapmış 3 kişiye sevgi bohçası dağıtımı gerçekleştirdik. 167 kişiye 500 TL nakdi yardımda bulunduk. İl ve ilçelerimizde bulunan ihtiyaç sahibi 850 öğrencilerimize kırtasiye yardımı verildi. Türk Kızılay'ı olarak yurtlarda kalan ve ihlalden kalanların yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Covid-19 hastalığı geçirmiş ve üzerinden 20 gün geçmiş kan vermek isteyen bağışçılarımızın Samsun'a ulaşmaları sağlandı. Covid-19 nedeni ile kan stoklarımızda sıkıntı yaşamamak adına bağışçılarımızı Hükümet Caddesi'ndeki kan bağışı merkezine davet ediyoruz. Ayrıca Karakum yolunda bulunan Kızılay standımıza gıda kolisi kampanyamıza vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - SİNOP

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Türkiye Kızılay Derneği, Kemal Albayrak, Kızılay, Sinop, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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