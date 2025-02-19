Aldatıcı Sağlık Beyanlarına Ceza Artışı - Son Dakika
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Aldatıcı Sağlık Beyanlarına Ceza Artışı

Sağlık Bakanlığı, aldatıcı sağlık beyanları için idari para cezasını 4.75 milyon liraya yükseltti.

19.02.2025 15:22
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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı yeniden değerleme oranlarını mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım ve satış yapanlara yönelik idari para cezalarında değişikliğe gitti. Buna göre, aldatıcı sağlık beyanıyla ürün tanıtımı ve satış yapanlara verilecek idari para cezası üst sınırı ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.

Mevcut düzenlemede bu cezalar, 20 bin ile 300 bin lira arasında uygulanırken yeni düzenleme kapsamında ise sosyal ağlar, internet siteleri, televizyon kanalları gibi mecralarda tüketiciyi aldatıcı sağlık beyanıyla ürün tanıtımı ve satış yapanlara verilecek idari para cezası 316 bin 724 liradan başlayarak. Cezaların üst sınırı ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.

Uygulanacak yeni cezalar

Mevzuata aykırı sağlık beyanıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik 2025'te uygulanacak yeni cezalar ise şu şekilde:

"- Ürün tanıtım ve satışı yapılan satış noktaları (aktar, sağlıklı yaşam merkezleri, ürün satış yerleri), broşürler, reklam panoları gibi yazılı ve görsel tanıtım materyalleri aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira-791 bin 761 lira, İnternet siteleri, yerel veya ulusal yayın yapan yazılı basın yayın organları ve cep telefonu mesajları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 50-100 bin lira yerine 791 bin 761 lira-1 milyon 583 bin 462 lira, Yerel televizyon kanalları, yerel veya ulusal radyo kanalları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 100 bin-150 bin lira yerine 1 milyon 583 bin 462 lira-2 milyon 375 bin 188 lira, Ulusal televizyon kanalları aracılığıyla yapılan tanıtım ve satışlar için 150 bin-300 bin lira yerine 2 milyon 375 bin 188 lira-4 milyon 750 bin 319 lira." - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aldatıcı Sağlık Beyanlarına Ceza Artışı - Son Dakika

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