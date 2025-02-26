Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor

Alev Alatlı\'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor

Kapadokya Üniversitesi kurucusu Alev Alatlı'nın adını yaşatmak ve sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirilen proje, öğrencilerin toplumsal duyarlılığını geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenledi.

26.02.2025 11:34  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) kurucusu Alev Alatlı'nın adını yaşatmak ve öğrenciler arasında sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirilen "Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi", Başakşehir Belediyesi, Alev Alatlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Kayaşehir Özel Eğitim Okulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Toplumsal değerlere katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında, "Dürüstlük Manavı" ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin yardımlaşma bilincini geliştirerek toplumsal bağlarını güçlendirmeleri, dezavantajlı gruplar için eğitim fırsatlarını artırarak sosyal eşitsizliği azaltmaları ve dayanışma kültürünü yaymaları amaçlandı. Ayrıca, özel ihtiyaçlı bireyler ile moral ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında, öğrenciler 10 hafta boyunca, haftada 4 saatlik çalışmalarla sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirdiler. Etkinliklerde elde edilen geliri, hastalığı nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyan bir öğrenciye bağışlayarak tedavi sürecine katkı sağladılar. "Dürüstlük Manavı" etkinliğinde ise teneffüs aralarında tezgahtarı olmayan manavdan alışveriş yapan öğrenciler, ücretlerini güven esasına dayalı olarak masadaki kutuya bırakarak dürüstlüklerini pekiştirdiler. Son olarak, Kayaşehir Özel Eğitim Okulunda düzenlenen sanat etkinliğiyle, öğrenciler, özel ihtiyaçlı bireylerle kaliteli vakit geçirerek toplumsal duyarlılıklarını artırdılar.

Alev Alatlı'nın izinden giderek toplumsal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendiren bu anlamlı proje, öğrencilere ve topluma önemli katkılar sundu. Proje, yeni eğitim öğretim döneminde benzer etkinliklerle devam edecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Alev Alatlı, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi Aylık geliri dudak uçuklattı Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı
12:26 Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç
11:27 Sözün bittiği yer İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi
10:38 İmamoğlu’nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
10:17 Trump’tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu
17:23 Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu Derbi sonrası güncellendi: İşte yapay zekaya göre Süper Lig şampiyonu
16:57 Antalyaspor’u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi Antalyaspor'u 2-1 yenen Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:52 Kızıl Goncalar’dan Bahar’a şaşırtan transfer Kızıl Goncalar'dan Bahar'a şaşırtan transfer
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
16:25 Jose Mourinho’dan Galatasaray’a dava kararı Jose Mourinho'dan Galatasaray'a dava kararı
16:19 Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 12:41:54. #1.13#
SON DAKİKA: Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.