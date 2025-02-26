Alev Alatlı\'nın İzinde Hayırhah Projesi ile Sosyal Yardımlaşma Artırılıyor

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Kapadokya Üniversitesi (KÜN) kurucusu Alev Alatlı'nın adını yaşatmak ve öğrenciler arasında sosyal yardımlaşma ile dayanışmayı artırmak amacıyla hayata geçirilen "Alev Alatlı'nın İzinde Hayırhah Projesi", Başakşehir Belediyesi, Alev Alatlı Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği ve Kayaşehir Özel Eğitim Okulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Toplumsal değerlere katkı sunmayı hedefleyen proje kapsamında, "Dürüstlük Manavı" ve sanat etkinlikleri düzenlendi. Öğrencilerin yardımlaşma bilincini geliştirerek toplumsal bağlarını güçlendirmeleri, dezavantajlı gruplar için eğitim fırsatlarını artırarak sosyal eşitsizliği azaltmaları ve dayanışma kültürünü yaymaları amaçlandı. Ayrıca, özel ihtiyaçlı bireyler ile moral ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerin yaşam kalitesini yükseltmek için de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Proje kapsamında, öğrenciler 10 hafta boyunca, haftada 4 saatlik çalışmalarla sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirdiler. Etkinliklerde elde edilen geliri, hastalığı nedeniyle maddi desteğe ihtiyaç duyan bir öğrenciye bağışlayarak tedavi sürecine katkı sağladılar. "Dürüstlük Manavı" etkinliğinde ise teneffüs aralarında tezgahtarı olmayan manavdan alışveriş yapan öğrenciler, ücretlerini güven esasına dayalı olarak masadaki kutuya bırakarak dürüstlüklerini pekiştirdiler. Son olarak, Kayaşehir Özel Eğitim Okulunda düzenlenen sanat etkinliğiyle, öğrenciler, özel ihtiyaçlı bireylerle kaliteli vakit geçirerek toplumsal duyarlılıklarını artırdılar.

Alev Alatlı'nın izinden giderek toplumsal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendiren bu anlamlı proje, öğrencilere ve topluma önemli katkılar sundu. Proje, yeni eğitim öğretim döneminde benzer etkinliklerle devam edecek. - NEVŞEHİR