Ali Dağı'nda Sonbaharın Renkleri Meyveleriyle Ortaya Çıkıyor - Son Dakika
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Ali Dağı'nda Sonbaharın Renkleri Meyveleriyle Ortaya Çıkıyor

Ali Dağı\'nda Sonbaharın Renkleri Meyveleriyle Ortaya Çıkıyor

Talas'taki Ali Dağı'nda sonbahar mevsimiyle birlikte kuşburnu, yaban armudu ve alıç ağaçları meyve vermeye başladı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın öncülüğündeki ağaçlandırma çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.

22.09.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Talas'ın simgelerinden Ali Dağı'nda sonbahar ile birlikte yetişen kuşburnu, yaban armudu ve alıç ağaçları meyve vermeye başladı. Ortaya kızıl, kırmızı ve sarıyla beraber rengarenk görüntüler çıktı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın özel önem verdiği ağaçlandırma çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meyve veren süs elmasının aynı zamanda çiçek açıp görenleri şaşırtmasının ardından şimdi de kuşburnu, yaban armudu ve alıç gibi ağaçların meyvelerinin olgunlaşması renkli görüntülere neden oldu.

Her yıl yüzbinlerce fidanın dikildiği Ali Dağı ve 360 yürüyüş parkuru çevresinde yetişen yaban armudu, alıç ve kuşburnu rengarenk görüntüsüyle görenleri mest etti.

Özellikle bağışıklığı güçlendirmesi, soğuk algınlığı ve öksürüğe iyi gelmesi, kan basıncı ve kan şekerini düzenlemesiyle bilinen kuşburnu, kırmızı görüntüsüyle cezbediyor.

Bir diğer meyvelerden alıcın da kalp ve damar sağlığı, yağ yakımını hızlandırması, enfeksiyonu önlemesi, diyabet ve astık gibi kronik hastalık riskini azaltması gibi yararları bulunurken, yaban armudu ise zengin mineralleri sayesinde vücut direncini artırması, yorgunluğu gidermesi ve zihnin açık kalması gibi faylara sahip. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ali Dağı'nda Sonbaharın Renkleri Meyveleriyle Ortaya Çıkıyor - Son Dakika

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