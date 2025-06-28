Ali Hancı Yeniden Seçildi: Bafra Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu Gerçekleşti

Samsun'un Bafra 1 Nolu S.S. Bafra Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Ali Hancı, yeniden başkan seçildi.

Bafra Belediyesi Kamyon ve Tır Garajı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen genel kurul, divan kurulunun oluşturulmasıyla başladı. Divan başkanlığına Murat Hancı, başkan yardımcılığına ise Ramazan Deniz seçildi. Saygı duruşunun ardından yönetim ve denetim kurulları raporları okunarak müzakereye açıldı. 300 üyeden 250'sinin katıldığı kongrede, 4 yıldır görevde bulunan mevcut Başkan Ali Hancı, üyelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Genel kurulda ayrıca yeni yönetim ve denetim kurulları da belirlendi. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde konuşan Başkan Ali Hancı, kendisine gösterilen teveccühten dolayı üyelere teşekkür etti.

Yapılan seçim sonucunda 1 Nolu S.S. Bafra Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Başkan: Ali Hancı, Yönetim Kurulu Üyeleri: Aziz Kurtoğlu, Selahattin Taşkın, Murat Türkmen, Zeki Türköz. - SAMSUN