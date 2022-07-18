Ali Sezal son yolculuğuna uğurlandı

Akciğer kanserine yenik düşen TBMM 21 ve 22'nci dönem Kahramanmaraş Milletvekili ve eski Belediye Başkanı Ali Sezal toprağa verildi.

1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı görevi ile TBMM'de 21. ve 22. dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan ayrıca AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal'ın da babası olan Ali Sezal, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Sezal için Abdülhamithan Camii'nde öğle namazının ardından düzenlenen törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, eski Savunma Bakanı ve AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanveli Mahir Ünal, AK Parti Milletvekilleri Celalletin Güvenç, Ahmet Özdemir ve ilgililer katıldı.

Namazın ardından Sezal'ın naaşı omuzlarda cenaze arabasına götürüldü. Sezal'ın naaşı aile kabristanında defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ