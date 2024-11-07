Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı Sorunlara Anında Müdahale Ediyor - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı Sorunlara Anında Müdahale Ediyor

Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı Sorunlara Anında Müdahale Ediyor

2020 yılında kurulan Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Acil Müdahale Takımı (ATAK), kent genelindeki sorunlara hızlı bir şekilde müdahale ederek çeşitli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.

07.11.2024 09:41  Güncelleme: 09:42
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Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Acil Müdahale Takımı (ATAK), kent genelinde tespit edilen sorunlara anında müdahale edip hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyor.

Aliağa'da 2020 yılında kurulan ve her yıl çalışma sahasını genişleten ATAK, 4 kamyonet, 2 kamyon, 2 iş makinesi ve 34 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. ATAK; asfalt çalışmaları, rögar kapaklarının yükseltilmesi, asfalt yama, kaldırım, beton yol, duba ve kasis onarımları gibi daha birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor.

Bakım ve onarım ile ilgili tüm sorunlar, ALO 153 Hilal Masa hattı aranarak ya da Aliağa Belediyesi internet sayfasındaki 'Bize Yazın' bölümünden dilekçe oluşturularak ekibe iletiliyor. Ayrıca ATAK bünyesindeki gezici ekipler tarafından tespit edilen sorunlar da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmak üzere ekiplere bildiriliyor.

Hızlı müdahale ile birçok sorunu çözüme kavuşturduklarını belirten ATAK Ekibi Sorumlusu Özgün Yalçın, Aliağalıların yaşamını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesi Acil Müdahale Takımı Sorunlara Anında Müdahale Ediyor - Son Dakika

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