Aliağa Belediyesi Bayram Temizliği İçin Seferber Oldu

Aliağa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Aliağa Belediyesi, Ramazan ayının sonuna gelinmesinin ardından her sene olduğu gibi bu sene de vatandaşların bayramı daha sağlıklı ve daha temiz bir çevrede geçirmeleri amacıyla çalışmalarını hızlandırdı. Bayram öncesi başlanan temizlik çalışmaları gece saatlerinde cadde ve sokakların yıkanmasıyla tamamlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabaha kadar yaptıkları çalışmalarla Aliağa'yı bayrama hazır hale getirdi. Özel sulama araçlarıyla cadde, sokak ve meydanlar yıkandı, ardından dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirildi. - İZMİR