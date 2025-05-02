Aliağa Belediyesi'nden E-İmar Uygulamasıyla Kolay İmar Sorgulama - Son Dakika
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Aliağa Belediyesi'nden E-İmar Uygulamasıyla Kolay İmar Sorgulama

Aliağa Belediyesi\'nden E-İmar Uygulamasıyla Kolay İmar Sorgulama

Aliağa Belediyesi, vatandaşların imar durumu sorgulamalarını internet üzerinden kolayca yapabilmelerini sağlayacak E-İmar uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama ile emlakçılara yönelik bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi.

02.05.2025 17:31  Güncelleme: 17:33
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Aliağa Belediyesi, vatandaşların imar ile ilgili işlemlerini kolaylaştıracak E-İmar uygulamasının imar durumu ve kent otomasyonu aşamasını hayata geçirdi. Vatandaşlar uygulama sayesinde taşınmazların imar durumuna ait bilgilere belediyeye gelmelerine gerek kalmadan internet üzerinden ulaşabilecek. E-İmar döneminin başlamasıyla birlikte Aliağa'daki emlakçılara uygulama hakkında bilgilendirme toplantısı da düzenlendi.

E-İmar uygulamasının bilgilendirme toplantısı Aliağa Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan, Aliağa Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Seçil Öztürk Zenginoğlu, Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Fahrettin Akış, Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Esra Duran, Aliağa Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü Personeli Ali Cam ve Aliağa'da görev yapan emlakçılar katıldı.

Tek tıkla imar sorgulama yapılacak

Vatandaşlar imar durumu sorgulaması yapmak için, Aliağa Belediyesi'nin resmi web sitesi https://www.aliaga.bel.tr/ ana sayfasında yer alan 'E-İmar' sekmesine girerek sorgulama ekranına ulaşacak. Vatandaşlar, açılan ekranda adres bilgilerini veya ada parsel bilgilerini girerek imar durumunu kolaylıkla sorgulayabilecek ve plan notlarına erişebilecek. Ayrıca imar durumu çıktı ekranında; plana ilişkin bilgiler, plan sınıfı, yapılaşma bilgileri, kadastro bilgileri, ada parselin adres ve konum bilgisi yer alacak. Sorgulanan imar durumları sadece vatandaşların bilgi alması için olacak ve resmi işlerde kullanılamayacak. Vatandaşların resmi işlemler için ilgili müdürlüğe gelmeleri gerekecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa Belediyesi'nden E-İmar Uygulamasıyla Kolay İmar Sorgulama - Son Dakika

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