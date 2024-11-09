Aliağa'da 3. Zeytin Hasat Şenliği Coşkusu

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Aliağa'da "3. Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi

İZMİR - Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen zeytin hasat şenliğinin 3'üncüsü bu yıl Helvacı'da gerçekleştirildi. Temsili zeytin hasadından zeytinyağı fabrikası ziyaretine, zeytinyağlı tadım yarışmalarından çeşitli hediye ve ödüllerin verildiği organizasyonda vatandaşlara zeytin fidanı dağıtıldı.

Helvacı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilciler, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Zeytin ve Zeytinyağını Soframızın Vazgeçilmezi Haline Getirmeliyiz"

Şenliğin açılış konuşmasını Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal yaptı. Aliağa'da zeytinin tarımsal üretimdeki payının büyüklüğüne değinen Aksakal, "Aliağa'da zeytin üretimi hem sofralık hem de yağlık olmak üzere iki türlü yapılıyor. İlçemizde 8 tane zeytinyağı fabrikası ile sofralık zeytin paketleme tesisi bulunuyor. Zeytin üretimini artırmak ve elde edilen zeytin ve zeytinyağımızı marka haline getirmek amacıyla zeytin hasat şenliğimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zeytin ağaçlarının nimetlerinden faydalanmak istiyorsak zeytin ve zeytinyağını soframızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz" dedi.

"Aliağamızdaki En Önemli Tarımsal Faaliyet Zeytin Yetiştiriciliğidir"

Aliağa'da zeytin yetiştiriciliğinin önemini belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney "Aliağa ülke ekonomisine sanayi ve limanlarıyla önemli katkılar sağlıyor. Bunun yanında Aliağamızın tarımsal faaliyetlerinin de ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Aliağamızda en önemli tarımsal faaliyet zeytin yetiştiriciliğidir. Zeytin yetiştiriciliğindeki önemi göstermek adına üreticimizle beraber şenlik havasında bir araya geldik. Emeği geçen, katılan, sponsor olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"24 Yıldır Zeytincilik Yapıyorum"

Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk zeytinyağı tadım yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Öztürk, organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan başta Sayın Kaymakamımız ve İlçe Tarım Müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de 24 yıldan beri zeytincilik yapıyorum. Organizasyona katılım sağlayan tüm yarışmacı arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Hasat Şenliği'nde Üç Ayrı Tadım Yarışması

Şenlik kapsamında 'Zeytinyağı Tadım Yarışması', 'Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışması', 'Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışması' düzenlendi. Zeytinyağı Tadım yarışmasında jüri üyeliklerini; İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Berna Yıldırım, Dr. Elif Burçin Uyanık, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk ve Üretici Nazan Aras gerçekleştirdi. Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışmasında jüri üyeliklerini; İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Elif Burçin Uyanık, Ferişte Öztürk Güngör ve Hacıömerli Mahallesinden Üretici Şerif Uslu yaptı. Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında ise jüri üyeliklerini; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Şef Sedat Çetiner ve Şef Emrah Tütüncüoğlu yaptı.

Şenlik programı sonunda; Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Zeytinyağı Tadım yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk takdim etti. Ödül töreni sonrası program müzik dinletisi ile sona erdi.