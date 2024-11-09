Aliağa'da 3. Zeytin Hasat Şenliği Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aliağa'da 3. Zeytin Hasat Şenliği Coşkusu

Geniş Video İzle

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen 3. Zeytin Hasat Şenliği, Helvacı'da gerçekleştirildi. Şenlikte zeytin hasadı, zeytinyağı tadım yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle zeytin ve zeytinyağının önemi vurgulandı.

09.11.2024 19:10  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa'da "3. Zeytin Hasat Şenliği" düzenlendi

İZMİR - Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen zeytin hasat şenliğinin 3'üncüsü bu yıl Helvacı'da gerçekleştirildi. Temsili zeytin hasadından zeytinyağı fabrikası ziyaretine, zeytinyağlı tadım yarışmalarından çeşitli hediye ve ödüllerin verildiği organizasyonda vatandaşlara zeytin fidanı dağıtıldı.

Helvacı Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyona Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, kurum müdürleri, siyasi parti temsilciler, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal, "Zeytin ve Zeytinyağını Soframızın Vazgeçilmezi Haline Getirmeliyiz"

Şenliğin açılış konuşmasını Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mazlum Selim Aksakal yaptı. Aliağa'da zeytinin tarımsal üretimdeki payının büyüklüğüne değinen Aksakal, "Aliağa'da zeytin üretimi hem sofralık hem de yağlık olmak üzere iki türlü yapılıyor. İlçemizde 8 tane zeytinyağı fabrikası ile sofralık zeytin paketleme tesisi bulunuyor. Zeytin üretimini artırmak ve elde edilen zeytin ve zeytinyağımızı marka haline getirmek amacıyla zeytin hasat şenliğimizin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Zeytin ağaçlarının nimetlerinden faydalanmak istiyorsak zeytin ve zeytinyağını soframızın vazgeçilmezi haline getirmeliyiz" dedi.

"Aliağamızdaki En Önemli Tarımsal Faaliyet Zeytin Yetiştiriciliğidir"

Aliağa'da zeytin yetiştiriciliğinin önemini belirten Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney "Aliağa ülke ekonomisine sanayi ve limanlarıyla önemli katkılar sağlıyor. Bunun yanında Aliağamızın tarımsal faaliyetlerinin de ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Aliağamızda en önemli tarımsal faaliyet zeytin yetiştiriciliğidir. Zeytin yetiştiriciliğindeki önemi göstermek adına üreticimizle beraber şenlik havasında bir araya geldik. Emeği geçen, katılan, sponsor olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"24 Yıldır Zeytincilik Yapıyorum"

Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk zeytinyağı tadım yarışmasında jüri üyeliği yaptı. Öztürk, organizasyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı sunan başta Sayın Kaymakamımız ve İlçe Tarım Müdürümüz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de 24 yıldan beri zeytincilik yapıyorum. Organizasyona katılım sağlayan tüm yarışmacı arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum"

Hasat Şenliği'nde Üç Ayrı Tadım Yarışması

Şenlik kapsamında 'Zeytinyağı Tadım Yarışması', 'Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışması', 'Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışması' düzenlendi. Zeytinyağı Tadım yarışmasında jüri üyeliklerini; İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Berna Yıldırım, Dr. Elif Burçin Uyanık, Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk ve Üretici Nazan Aras gerçekleştirdi. Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışmasında jüri üyeliklerini; İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Elif Burçin Uyanık, Ferişte Öztürk Güngör ve Hacıömerli Mahallesinden Üretici Şerif Uslu yaptı. Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında ise jüri üyeliklerini; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Şef Sedat Çetiner ve Şef Emrah Tütüncüoğlu yaptı.

Şenlik programı sonunda; Zeytinyağlı Sarma Tadım Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Çekiçte (Kırma) Zeytin Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Zeytinyağı Tadım yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Belediyesi Başkan Vekili Mesut Öztürk takdim etti. Ödül töreni sonrası program müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Zeytinyağı, Zeytin, Aliağa, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da 3. Zeytin Hasat Şenliği Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
07:46 MasterChef Türkiye’de Danilo Zanna’nın dişi kırıldı MasterChef Türkiye'de Danilo Zanna'nın dişi kırıldı
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
00:55 Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı Yüzlerce vatandaş, İsrail firmasına bağlı tırları limana sokmadı
00:35 Enes Güran duruşma biterken Nevzat’a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz Enes Güran duruşma biterken Nevzat'a böyle bağırdı: Kamera kayıtları çıkınca görüşeceğiz
00:23 Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü Sosyal medyada eşiyle mesajlaştığı adamı silahla vurarak öldürdü
00:19 Elon Musk’ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor Elon Musk'ın trans kızı Trump yüzünden ülkeyi terk ediyor
00:17 Mahmut Abbas’ın Filistin teklifine Trump’tan yanıt: Dört gözle bekliyorum Mahmut Abbas'ın Filistin teklifine Trump'tan yanıt: Dört gözle bekliyorum
23:36 UEFA, Kopenhag’ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir’den özür diledi UEFA, Kopenhag'ın küfürlü pankartı için RAMS Başakşehir'den özür diledi
23:27 Salim Güran’ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz Salim Güran'ın kızları: Babamız olmasından gurur duyuyoruz
23:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra programa çıkmayan Tolga Zengin, yayıncı kuruluştan istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 20:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Aliağa'da 3. Zeytin Hasat Şenliği Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.