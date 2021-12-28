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Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi - Son Dakika

Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi

28.12.2021 09:49
Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi

Aliağa Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliğinde Çoraklar Mahallesi'nde hayata geçireceği 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' için yem bitkisi ekimi yaptı.

Aliağa Belediyesi, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliğinde Çoraklar Mahallesi'nde hayata geçireceği 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' için yem bitkisi ekimi yaptı.

Aliağa ilçesi Çoraklar Mahallesi'nde, 41 bin 200 metrekarelik arazide 2 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacak 'Damızlık Koyun Üretim Merkezi' için Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla, Aliağa Belediyesi ile İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü arasında protokol imzalanmıştı. Türkiye'de hayvancılık alanında öncü olması hedeflenen, tarımsal kalkınmaya yeni bir soluk getirecek damızlık koyun üretim merkezi, et ve süt verimi yüksek damızlık küçükbaş hayvan temini için önemli bir tesis olacak.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın tarımsal kalkınma ve üreticinin desteklenmesi vizyonu çerçevesinde bölgeye kazandırılacak tesis, küçükbaş hayvan üreticisinin can suyu olacak. Tesisin kurulması ve üretimin başlamasıyla birlikte Aliağa başta olmak üzere bölgedeki yaklaşık 6 bin üretici projeden faydalanacak.

Öte yandan Aliağa Belediyesi, Damızlık Koyun Üretim Merkezi için protokolün imzalanmasının ardından tesisteki hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkisi ekimine başladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Çaltılıdere'de Aliağa Belediyesine ait Tarımsal Üretim ve Kent Fidanlığına; yem bezelyesi, macar fiğ, buğday ve tritikale bulunan yem bitkisi ekimi gerçekleştirdi.

Yem bitkisi ekimi hakkında bilgiler veren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın tarımsal kalkınma ve üreticinin desteklenmesi vizyonu çerçevesinde İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile iş birliğinde Çoraklar Mahallemizde hayata geçireceğimiz Damızlık Koyun Üretim Merkezi için geçtiğimiz ay protokol imzaladık. Damızlık Koyun Üretim Merkezinde bulunacak hayvanların yem ihtiyacını karşılayabilmek adına belediye fidanlığında 100 dekarlık araziye yem bitkisinin ekimini yaptık. Yem bitkisinin içerisinde; yem bezelyesi, macar fiğ, buğday ve tritikale bulunuyor. Dekara 15 kilogram gelecek şekilde 1,5 ton yem bitkisi ekimi gerçekleştirdik. Ektiğimiz yem bitkisini nisan, mayıs aylarında biçeceğiz. Arkasından da silajlık mısırı ekimi yaparak üretim merkezinin kaba yem ihtiyacını karşılayacağız" dedi. - İZMİR

Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi
Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi

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Aliağa Belediyesi, Damızlık, Aliağa, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa'da Damızlık Koyun Üretim Merkezi için yem bitkisi ekildi - Son Dakika
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