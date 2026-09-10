Aliağa’da kurtuluşun 104. yılı kutlanacak

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, 13 Eylül 2026 Pazar günü düzenlenecek tören ve etkinliklerle kutlanacak. Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenin ardından Aliağa Belediyesi Kent Arşivi tarafından hazırlanan "Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Aliağa" Fotoğraf Sergisi açılacak.

Aliağa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama programı 13 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek. Aliağa Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenecek program, saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aliağa'nın kurtuluş tarihine ilişkin konuşmalar yapılacak. Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiir okuyacak ve zeybek gösterisi gerçekleştirilecek.

"Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Aliağa" fotoğraf sergisi

Resmi törenin ardından saat 10.30'da, Aliağa Belediyesi Kent Arşivi tarafından hazırlanan "Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e Aliağa" fotoğraf sergisi, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Engelsiz Kafe'de açılacak.

Sergide, Aliağa'nın kurtuluş yıllarından günümüze uzanan tarihsel süreç, cumhuriyet modernleşmesinin kentteki izleri ve Aliağa'nın küçük bir köy yerleşiminden modern bir kente dönüşümü fotoğraflarla anlatılacak. Kentin değişen çehresinin yanı sıra sosyal yaşamından, insanlarından, mahallelerinden, eğitim hayatından ve kent belleğinde iz bırakan mekanlarından kesitlerin yer alacağı sergi, Aliağa'nın yaklaşık bir asırlık değişimine görsel bir hafıza üzerinden ışık tutacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Parkında bulunan Engelsiz Kafe'de açılacak sergi, saat 17.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Şehitlik ziyareti

Aliağa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104. yılı programı saat 11.00'de şehitlik ziyaretiyle devam edecek. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilecek, ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılacak.

Kurtuluş günü sporla tamamlanacak

13 Eylül etkinlikleri kapsamında akşam saatlerinde Aliağa 13 Eylül Masterler Futbol Turnuvası Finali oynanacak. Değirmendere Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilecek final karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Kurtuluş Günü boyunca kamu kurum ve kuruluşları ile resmi ve özel işyerleri, cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donatılacak.