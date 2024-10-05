Aliağa'da Pati Park, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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Aliağa'da Pati Park, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Aliağa\'da Pati Park, Dünya Hayvanları Koruma Günü\'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı

İzmir'in Aliağa Belediyesi tarafından açılan Pati Park Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında yoğun ilgi gördü. Aliağalılar, sevimli hayvanlarla bir arada vakit geçirerek mutlu anlar yaşadı.

05.10.2024 10:05  Güncelleme: 10:08
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İzmir'in Aliağa Belediyesi tarafından Güzelhisar Mahallesi sınırları içerisinde projelendirilen Pati Park Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, büyükten küçüğe vatandaşların akınına uğradı. '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' münasebetiyle Pati Park'ı ziyaret eden Aliağalılar, sevimli dostlarla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yurt genelinde kutlanan '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' Aliağa'da da keyif veren etkinliklerle kutlandı. Pati Park'ın ev sahipliği yaptığı kutlamalarda Aliağalı vatandaşlar, sevimli dostların misafiri oldu. Aliağa'da faaliyet gösteren okulların yaptığı etkinlikler çerçevesinde Pati Park'a yapılan ziyaretlerde özellikle öğrenciler büyük keyif aldı. Pati Park'ı ziyaret eden misafirler, Aliağa Belediyesi görevlileri tarafından bir yandan gezdirilirken bir yandan da tesis hakkında bilgilendirildi.

Pati Park'ın tüm vatandaşların ziyaretine açık olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Veteriner Hekimi Mustafa Güçlü, "Pati Park, minik dostlarımızın huzuru ve sağlığı için haftanın belirli gün ve saatlerinde ziyaret edilebiliyor. Vatandaşlarımız, Pati Park'ı hafta içi 14.00 – 16.30, hafta sonları ise 12.30-16.00 saatlerinde gönül rahatlığı ile ziyaret edebilir hatta onları sahiplenebilmek için başvuruda bulunabilirler" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da Pati Park, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

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