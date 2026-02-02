Aliağa\'da sömestir şenliğe dönüştü

Aliağa Belediyesi, sömestir tatili boyunca düzenlediği Sinema ve Tiyatro Günleri ile çocuklara şenlik havasında bir tatil yaşattı.

Aliağa Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan ALBEST Sinema çocukları beyaz perdeyle buluştururken, Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu da ilk projesiyle mahalle mahalle dolaşarak minik izleyicilerine tiyatro keyfi yaşattı. Aliağa'da sömestirde düzenlenen Sinema Günleri'nde ALBEST Sinema, çocuklar için kapılarını açtı. 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında her gün Kardeş Takımı 3, Zootropolis 2 ve Süngerbob: Korsan Macerası filmleri ücretsiz olarak gösterime girdi. Sömestir tatili boyunca düzenlenen gösterimlerde 15 bin 292 çocuk unutulmaz bir sinema deneyimi yaşadı. Aliağa'nın çevre mahallelerinde ikamet eden çocuklar için de ulaşım hizmeti sağlandı.

Orman Tiyatrosu perdesini çocuklar için açtı

Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu, ilk projesi olan "Birlikte Parlayalım" adlı oyunla Tiyatro Günleri kapsamında minik izleyicileriyle buluştu. Yazar ve yönetmenliğini Aliağa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'un üstlendiği oyun, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Aliağa merkez ve çevre mahalleleri ziyaret ederek, yüzlerce çocuğun yüzünde tebessüm oluşturdu. Renkli maskotların eşlik ettiği gösterimlerde yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken, balonlar ve ikramlarla çocuklar tiyatro dolu keyifli günler geçirdi. - İZMİR