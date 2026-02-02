Aliağa'da sömestir şenliğe dönüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aliağa'da sömestir şenliğe dönüştü

Aliağa\'da sömestir şenliğe dönüştü
02.02.2026 18:32  Güncelleme: 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Belediyesi, sömestir tatili boyunca düzenlediği etkinliklerle çocuklara eğlenceli bir tatil yaşattı. ALBEST Sinema'da ücretsiz film gösterimleri ve Orman Tiyatrosu'nda renkli etkinlikler düzenlendi.

Aliağa Belediyesi, sömestir tatili boyunca düzenlediği Sinema ve Tiyatro Günleri ile çocuklara şenlik havasında bir tatil yaşattı.

Aliağa Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete açılan ALBEST Sinema çocukları beyaz perdeyle buluştururken, Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu da ilk projesiyle mahalle mahalle dolaşarak minik izleyicilerine tiyatro keyfi yaşattı. Aliağa'da sömestirde düzenlenen Sinema Günleri'nde ALBEST Sinema, çocuklar için kapılarını açtı. 16 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında her gün Kardeş Takımı 3, Zootropolis 2 ve Süngerbob: Korsan Macerası filmleri ücretsiz olarak gösterime girdi. Sömestir tatili boyunca düzenlenen gösterimlerde 15 bin 292 çocuk unutulmaz bir sinema deneyimi yaşadı. Aliağa'nın çevre mahallelerinde ikamet eden çocuklar için de ulaşım hizmeti sağlandı.

Orman Tiyatrosu perdesini çocuklar için açtı

Aliağa Belediyesi Orman Tiyatrosu, ilk projesi olan "Birlikte Parlayalım" adlı oyunla Tiyatro Günleri kapsamında minik izleyicileriyle buluştu. Yazar ve yönetmenliğini Aliağa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt'un üstlendiği oyun, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Aliağa merkez ve çevre mahalleleri ziyaret ederek, yüzlerce çocuğun yüzünde tebessüm oluşturdu. Renkli maskotların eşlik ettiği gösterimlerde yüz boyama etkinlikleri düzenlenirken, balonlar ve ikramlarla çocuklar tiyatro dolu keyifli günler geçirdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Aliağa Belediyesi, Yerel Haberler, Sinema, Tatil, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aliağa'da sömestir şenliğe dönüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan Küba hamlesi Görüşmeler başlayacak Trump'tan Küba hamlesi! Görüşmeler başlayacak
Amedspor, Adana Demirspor’a gol oldu yağdı Amedspor, Adana Demirspor'a gol oldu yağdı
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi’nin rekorunu egale etti Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten dikkat çeken açıklama: Önümüzdeki 48 saat kritik
Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar Rakip takım maça çıkmayınca kendi aralarında çift kale maç yaptılar
Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler

19:41
Fenerbahçe, N’Golo Kante’yi sağlık kontrollerinden geçirdi
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi sağlık kontrollerinden geçirdi
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Fenerbahçe’nin ilk 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin ilk 11'inde büyük sürpriz
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
18:35
Bahçeli’den Özel’e sürpriz telefon
Bahçeli'den Özel'e sürpriz telefon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 19:56:16. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa'da sömestir şenliğe dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.