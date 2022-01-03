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Aliağa Şoförler Odası, 3. kez "Salih Yiyitalp" dedi - Son Dakika

Aliağa Şoförler Odası, 3. kez "Salih Yiyitalp" dedi

03.01.2022 09:29
Aliağa Şoförler Odası, 3. kez "Salih Yiyitalp" dedi

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut başkan Salih Yiyitalp, 3. kez başkan seçildi.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının olağan genel kurulunda tek liste ile seçime giren mevcut başkan Salih Yiyitalp, 3. kez başkan seçildi.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu, Aliağa Belediyesinin düğün salonunda yapıldı. Divan başkalığını İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili İbrahim Bayram'ın yaptığı genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantı; denetleme, faaliyet ve bütçe raporlarının okunması ve oylanmasıyla devam etti. Oy çokluğu ile faaliyet raporları kabul edildi. Tek liste halinde gerçekleşen seçimde, mevcut başkan Salih Yiyitalp, 3. kez seçildi.

"Yapılacak pek çok iş var"

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'nun yanı sıra İzmir'in ilçelerinden de birçok oda başkanının katılım sağladığı genel kurulda, seçilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Salih Yiyitalp, "4 sene boyunca faaliyetleri burada bir nebze de olsa anlatmaya çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte yapılacak pek çok iş var. Yıllardan beri yılan hikayesine dönen bir esnaf binası konusu vardı. Şükür bu dönemde kaba inşaatını bitirdik. Nasip olursa önümüzdeki yıl içinde devamını getireceğiz. 2022 yılının tüm esnaf teşkilatımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağlık, mutluluk, huzur ve bol kazançlı bereketli bir yıl diliyorum. Daha büyük başarılara imza atmamız için 3 kez beni ve ekibimi bu onurlu göreve layık gören üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. Salih Yiyitalp başkanlığındaki Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası yönetiminde Süleyman Aktoprak, Adem Yıldırım, Seyhan Öz, Telat Yaman, Murat Yıldırım, Soner Yasemin yer aldı. - İZMİR

Aliağa Şoförler Odası, 3. kez Salih Yiyitalp dedi
Aliağa Şoförler Odası, 3. kez Salih Yiyitalp dedi
Aliağa Şoförler Odası, 3. kez Salih Yiyitalp dedi
Aliağa Şoförler Odası, 3. kez Salih Yiyitalp dedi
Aliağa Şoförler Odası, 3. kez Salih Yiyitalp dedi

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Esnaf Odası, Aliağa, İzmir, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aliağa Şoförler Odası, 3. kez 'Salih Yiyitalp' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aliağa Şoförler Odası, 3. kez "Salih Yiyitalp" dedi - Son Dakika
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