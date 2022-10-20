Alkollü genci ölümün kıyısından polis çekip aldı - Son Dakika
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Alkollü genci ölümün kıyısından polis çekip aldı

20.10.2022 09:15

Alkollü genci ölümün kıyısından polis çekip aldı Samsun'un Bafra ilçesinde kendini köprüden atmak isteyen alkollü genç ikna olmayınca, polis memuru tarafından çekilerek kurtarıldı.

Alkollü genci ölümün kıyısından polis çekip aldı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde kendini köprüden atmak isteyen alkollü genç ikna olmayınca, polis memuru tarafından çekilerek kurtarıldı.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Polise, Çetinkaya Köprüsü'nde bir şahsın intihar edeceği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine giden sivil ekipler, köprünün demir korkulukları arkasında alkollü halde bulunan A.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polislere "Yaklaşırsanız kendimi aşağı atarım" şeklinde bağıran alkollü gence sakin bir şekilde konuşarak yaklaşan Asayiş Büro Amirliğinde görevli sivil polis memuru, gencin bir anlık boşluğundan yararlanarak onu kollarından yakaladı. Genç, olay yerinde bulunan diğer polislerin de yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Ölümün kıyısından alınan genç, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: İHA
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Hisarcık, Bafra, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alkollü genci ölümün kıyısından polis çekip aldı - Son Dakika

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