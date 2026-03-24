ALKÜ'de iki dev destan tek yürekte buluştu
ALKÜ'de iki dev destan tek yürekte buluştu

24.03.2026 21:45
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Türk tarihinin iki dönüm noktası olan "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü" ile "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, bu iki tarihi değerin Türk milletinin hafızasında, ruhunda ve vicdanında kenetlendiğini belirterek, "12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü kalemle yazılmış bir diriliş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ise kanla yazılmış bir varoluşun adıdır. İstiklal Marşı, bir milletin "Korkma!" diye başlayan en büyük cesaretidir. Çanakkale ise o cesaretin ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu iki büyük değer, bize sadece geçmişi anlatmaz; aynı zamanda kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve nereye yürümemiz gerektiğini hatırlatır. İşte bu yüzden böylesi programlar oldukça önem arz etmektedir. Bunlar, bir milletin kendini yeniden hatırladığı, kökleriyle bağ kurduğu, değerlerini diri tuttuğu anların adıdır" dedi.

Programın moderatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Yavuz Uysal, açılışta yaptığı konuşmada Çanakkale'de cephede verilen mücadelenin İstiklal Marşı'nda kelimelere dönüştüğünü belirterek, "Bu iki mücadele aynı ruhun ve aynı diriliş hareketinin yansımasıdır" dedi.

Akif'in ödülü reddetme hassasiyetine ve marşın bir kimlik inşası olduğuna değinen Bayram, gençlere marşın her dizesinin altındaki derin anlamı sorgulama çağrısında bulundu. Dr. Irmak Karabulut ise Çanakkale Zaferi'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya tarihine kazandıran bir deha örneği olduğunu anlattı. Siperler arasındaki mesafenin 8 metreye kadar düştüğü o anlarda Türk askerindeki sarsılmaz tevekkülü vurgulayan Karabulut, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hatırlatarak, "Çanakkale'yi kazandıran bu yüksek ruhtur" dedi. Programın devamında Dr. Öğr. Üyesi Melih Can ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Karaca tarafından müzik dinletisi yapıldı. Program teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda yapılan etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Işık Bayraktar, Genel Sekreter Hüseyin Er, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. - ANTALYA

Yangın 30 saat sürmüştü ABD’nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı
TOLGA’dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi TOLGA'dan gövde gösterisi: İHA ve kamikaze dronları etkisiz hale getirdi
Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor Enerji krizi derinleşiyor: Avustralya karne ile satışa hazırlanıyor
ABD’de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi ABD'de büyük panik: Parkta bulunan cisim FBI ekiplerini alarma geçirdi
Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı Hepsini tek tek vurdular Arap ülkesi gece yarısı kabusu yaşadı! Hepsini tek tek vurdular
Kolombiya’daki uçak kazasında ölü sayısı 34’e yükseldi Kolombiya'daki uçak kazasında ölü sayısı 34'e yükseldi

21:58
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
Trump: İran bugün bize petrol ve doğalgazla ilgili çok değerli bir hediye verdi
21:57
Liverpool’da bir devir resmen sona erdi: Salah’tan veda
Liverpool'da bir devir resmen sona erdi: Salah'tan veda
21:33
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail’in İran savaşı felaket bir hata
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: ABD-İsrail'in İran savaşı felaket bir hata
20:54
Beşiktaş’a Chelsea’den 38 milyon Euro’luk dinamo
Beşiktaş'a Chelsea'den 38 milyon Euro'luk dinamo
20:15
ABD’den Orta Doğu’ya askeri sevkiyat Komutanlar bölgeye gidiyor
ABD'den Orta Doğu'ya askeri sevkiyat! Komutanlar bölgeye gidiyor
20:01
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
