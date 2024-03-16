Alman Hava Kuvvetleri Gazze'ye İlk Kez Havadan Yardım Bıraktı - Son Dakika
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Alman Hava Kuvvetleri Gazze'ye İlk Kez Havadan Yardım Bıraktı

Alman Hava Kuvvetleri Gazze\'ye İlk Kez Havadan Yardım Bıraktı

Alman Hava Kuvvetleri, Gazze'ye insani yardım amacıyla ilk kez havadan yardım bıraktı. İsrail'in saldırıları devam ederken, Almanya'dan 4 ton gıda Gazze'ye indirildi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Gazze halkının temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun olduğunu belirterek, hava kuvvetlerinin nakliye uçaklarının gıda ve ilaç tedarik edeceğini söyledi.

16.03.2024 16:59
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Alman Hava Kuvvetleri tarafından Gazze'ye ilk kez havadan yardım bırakıldığı, 4 tonluk yardımın bin metre yükseklikten Gazze'ye indirildiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırıları devam ederken insani durumun her geçen gün derinleştiği Gazze'ye yardımlar havadan bırakılıyor. ABD, Ürdün'ün yanı sıra bu kez Gazze'ye Almanya'dan yardım geldi. Alman Hava Kuvvetleri, ilk kez Gazze'ye havadan yardım bıraktı. Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Fransa'da konuşlu 2 adet C-130 tipi uçakların Ürdün'den havalandığı ve 4 ton gıdanın Gazze'ye indirildiği kaydedildi. Açıklamada 4 paletin bin metre yükseklikten Gazze'ye bırakıldığı aktarıldı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin açıklamasında "Gazze halkı temel ihtiyaç malzemelerinden yoksun. Bu nedenle hava kuvvetlerine ait nakliye uçakları havadan gıda ve ilaç tedarik edecek" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alman Hava Kuvvetleri Gazze'ye İlk Kez Havadan Yardım Bıraktı - Son Dakika

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