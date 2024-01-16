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Alman Turist Karasu'da Müslüman Oldu - Son Dakika
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Alman Turist Karasu'da Müslüman Oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesine tatile gelen Alman vatandaşı Jesica Gutter, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu ve Leyla ismini aldı. İlçe Müftüsü tarafından verilen İhtida Belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile tören sona erdi.

Alman Turist Karasu\'da Müslüman Oldu
16.01.2024 - 10:15,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde akrabalarının yanına tatile gelen Jesica Gutter isimli Alman vatandaşı, düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu, Leyla ismini aldı.

Akrabalarının yanına tatile gelen ve İslam dininden etkilenip Müslüman olmak isteyen Alman vatandaşı Jesica Gutter için Karasu İlçe Müftülüğü'nde İhtida Merasimi düzenlendi. Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Jesica ismini Leyla olarak değiştirdi. Düzenlenen merasim Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe Müftüsü Mehmet Çelebi, Gutter'e, İslam dininin temel esasları ve din hakkında genel bilgiler vererek, Müslüman olmasından dolayı kendisini tebrik etti. Yapılan dua ile sona eren merasimde Çelebi, Leyla ismini alan Gutter'e İhtida Belgesi ile birlikte Kur'an-ı Kerim hediye etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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