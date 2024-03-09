Almanya'da Köln'de Venloer Caddesi Ramazan Ayı için Işıklandırıldı - Son Dakika
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Almanya'da Köln'de Venloer Caddesi Ramazan Ayı için Işıklandırıldı

Almanya\'da Köln\'de Venloer Caddesi Ramazan Ayı için Işıklandırıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Venloer Caddesi, Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süslendi. Caddenin üzerine 'Ramadan Kareem' yazısı asıldı ve açılış töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

09.03.2024 23:36
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Almanya'da Köln kentinin en işlek caddelerinden Venloer Caddesi ilk kez Ramazan ayına özel ışıklandırmalarla süslendi.

Ramazan ayına günler kala dünyanın farklı noktalarında özel hazırlıklar ve etkinlikler düzenleniyor. Almanya'nın Köln kentinde her gün binlerce insanın alışveriş yaptığı ve birçok Türk esnafın da işletmesinin bulunduğu Venloer Caddesi, ışıklandırmalarla "Ramadan Kareem" (Hayırlı Ramazanlar) yazıldı. "The Ramadan Project"(Ramazan Projesi) adlı kuruluşun girişimiyle asılan Ramazan ayına özel ışıklandırmalar büyük ilgi görürken, açılış töreninde yapılan konuşmalarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Etkinliğin organizatörlerinden Rukiye Bektaş, iftar ve ışıklandırma olmak üzere iki projelerinin olduğunu söyleyerek, "Bunlara 'Ramadan Light' (Ramazan ışıkları) ve 'Open Iftar' (açık iftar) diyoruz bunlara. İki ayrı projemiz var. Bunlar Londra'dan esinlenmiş projelerdir" dedi.

Bektaş, "Geçen yıl küçük kardeşimiz Londra'da bir staj esnasında, oradaki iftarları ve Ramazan faaliyetlerini gördü, onu da buraya taşımak istedik. Bizim kendi inisiyatifimizle olmuş olan bir proje" şeklinde konuştu. - KÖLN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya'da Köln'de Venloer Caddesi Ramazan Ayı için Işıklandırıldı - Son Dakika

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