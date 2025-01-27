Alo 153 Çözüm Merkezi 2024\'te 780 Bin Çağrıya Yanıt Verdi

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Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak ve vatandaşların belediyeye gelmeden sorunlarını, taleplerini iletebilmesini sağlamak hedefiyle hayata geçirilen Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Çözüm Merkezi, 2024 yılında yüzde 93 çağrı karşılama başarı oranı ile 780 bin çağrıya yanıt verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Alo 153 Çözüm Merkezi vatandaşla Samsun Büyükşehir Belediyesi arasındaki iletişimi güçlendirerek kaliteli, etkin ve hızlı çözüm sunmaya devam ediyor. 2024 yılında da yoğun mesai yapan Alo 153 Çözüm Merkezi, yüzde 93 çağrı karşılama başarı oranı ile 780 bin çağrıya yanıt verdi. 440 bin çağrı, anlık bilgilendirme ile çözülürken, 340 bin çağrı ise çözüme kavuşturulmak üzere ilgili birimlere yönlendirildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan tüm hizmetleri tek bir numara altında toplayan 153 Çözüm Merkezi, 7/24 anlayışıyla 17 ilçeye hizmet veriyor. Samsun- Çarşamba havalimanına ulaşım hizmeti sağlayan SAMAIR Otobüsleri ile turizm alanlarına ulaşımı sağlayan Odak Samsun Otobüsleri için de rezervasyon işlemi bu hat üzerinden gerçekleştiriliyor.

En yoğun süreç "yaz dönemi"

Alo 153 Çözüm Merkezi yılın en yoğun dönemini ise Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yaşadı. Vatandaşlar en fazla SAMAIR ve Odak Samsun Otobüs rezervasyonları, sosyal yardım başvuruları, otobüs sefer saatleri ve ilaçlama talepleri için 153'ü tuşladı.

Hemşehrilerimiz Büyükşehir'e bir telefon kadar yakın

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnsanımızın yaşam standartlarını yükseltmek için çalışırken hemşehrilerimizin de sürecin bir parçası olmasını arzu ediyoruz. Biz bu şehirde yaşayan her bir hemşehrimizin fikrini önemsiyor, onların istek ve taleplerine değer veriyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda insanımızın mutluluğunu önceliyoruz. Alo 153 Çözüm Merkezi'de insanımızın talep, öneri ve şikayetlerini bize ulaştırma noktasında önemli bir rolü üstleniyor. Alo 153 ile hemşehrilerimiz Büyükşehir'e sadece bir telefon kadar yakın. Merkezimiz 2024 yılı boyunca gelen taleplerin hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşmasına önemli katkı sağladı. Dinleyen, anlayan, önemseyen ve çözüm üreten bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN