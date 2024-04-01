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Alper Taban, İnegöl Belediye Başkanlığına çiçeklerle karşılandı - Son Dakika
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Yerel

Alper Taban, İnegöl Belediye Başkanlığına çiçeklerle karşılandı

Alper Taban, İnegöl Belediye Başkanlığına çiçeklerle karşılandı

31 Mart seçimleri sonucunda yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taban, İnegöl Belediyesi personeli tarafından çiçeklerle karşılandı. Başkan Taban, hizmet seferberliğinin devam edeceğini belirtti.

01.04.2024 16:13  Güncelleme: 16:19
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31 Mart seçimleri sonucunda yeniden İnegöl Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taban, İnegöl Belediyesi personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri tamamlandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cumhur İttifakı Adayı olarak katıldığı seçimlerden galip ayrılarak 5 yıllık yeni dönem için vatandaşın onayını aldı. Seçimler sonrası bugün belediye binasına gelen Başkan Taban, kapıda personeller tarafından çiçeklerle karşılandı.

"Hizmet seferberliğimiz durmadan devam edecek"

Karşılama töreninde personellerle tek tek görüşen Başkan Taban, kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Değişen bir şey olmadığını ve hizmet seferberliğine ara vermeden devam edildiğini kaydeden Başkan Taban, "Yeni dönemde yine siz değerli personelimizle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bizlere bu sorumluluğu yükledi. Bizler de en iyisi için çalışacağız. Allah mahcup etmesin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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